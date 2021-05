Carlos Rivera veut écrire l’histoire de la musique – El Sol de México

Carlos Rivera a passé toute sa vie à écouter des artistes tels que José Luis Perales, Roberto Carlos, Rocío Durcal et Juan Gabriel. Ses chansons ont fait partie de sa propre formation de chanteur, et aujourd’hui il se sent excité que la bonne réception du public à son travail lui permette de suivre ses traces, et un jour, d’être une légende.

“Je ne me considère pas comme une légende, il me reste de nombreuses années pour me considérer ainsi”, a-t-il répondu. Le soleil du Mexique lors d’une conférence de presse diffusée depuis l’Auditorium national.

“Une fois que j’ai dit à Omara Portuondo, je veux être comme toi, je veux atteindre ton âge, mais seulement si elle est comme toi mais pour quoi”, at-il ajouté en riant.

L’une des choses qui l’a le plus flatté est le fait que les internautes le considèrent comme «la Chayanne» de sa génération, car il considère le Portoricain comme un grand artiste et un grand homme, qui s’est lui-même servi d’exemple à suivre. , en particulier dans l’aspect de la façon de mener une carrière impeccable où l’actualité est votre travail.

Cependant, il a clairement indiqué qu’il n’avait pas l’intention d’imiter qui que ce soit et qu’il souhaite que le public se souvienne simplement de Carlos Rivera. “Je ne veux pas être comme les autres, au contraire. Ma carrière est très spécifique, je suis auteur-compositeur-interprète, j’ai toujours voulu que ma musique soit celle qui parle pour moi.”

Pour honorer les grands de la musique, l’acteur présente également l’album Leyendas, qui comprend des duos avec des artistes tels que José Luis Rodríguez El puma, Franco de Vita, José Luis Perales, Gloria Estefan, Raphael et Roberto Carlos. Il contient également des chansons avec José José, Rocío Durcal, Juan Gabriel et Armando Manzanero, à qui il offre un hommage posthume.

Préparez-vous pour votre retour au théâtre musical

La première pièce que Carlos a vue de toute sa vie était José el rêveur, et dès la première scène, il est tombé complètement amoureux du théâtre musical. Par conséquent, quand Alex Gou lui a demandé de jouer dans la nouvelle version de l’émission, il n’a pas hésité une seconde.

Le chanteur a mentionné que bien que rien n’ait été signé, il poursuit ses discussions avec le producteur pour finaliser ce projet, et a exprimé son désir de revenir sur les scènes théâtrales avec ce titre. «Le projet qui m’a rempli n’était pas encore arrivé, et cela ne me dérange pas de mettre de côté une tournée pendant un moment, un disque, ou quoi que ce soit, pour faire une pièce, mais Alex est arrivé et m’a parlé de cette proposition, et cela m’a comblé avec beaucoup d’émotion. “