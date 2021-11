Carlos Rivero frappe un superbe homerun et retourne le tableau contre les Caraïbes

Le joueur du Cardinaux de Lara, Carlos Rivero, a frappé un énorme coup de circuit pour renverser le score lors du deuxième match de la série contre Caribes de Anzoátegui au cours de la quatrième semaine de la saison 2021-2022 de la Ligue vénézuélienne de baseball professionnel (LVBP).

Le frappeur désigné de ce match pour les Cardinals, Carlos Rivero, a frappé un superbe coup sûr aux quatre coins pour retourner le tableau à Puerto la Cruz contre le neuvième autochtone.

En début de sixième manche, avec deux coureurs sur les jambières, le «Tsunami» a frappé un circuit intimidant pour renverser la marque et la placer quatre points par trois, dans ce deuxième match de la série.

Dans le développement de cette entrée, le lanceur des Caraïbes reçoit un simple d’Ali Sanchez, puis donne un ticket à Ildemaro Vargas et Gorkys Hernandez après avoir sorti Jermaine Palacios.

Juan Toledo vient remplacer Freddy Pacheco, de sorte que Yordanys Linares simple au centre du terrain en conduisant à Sanchez et Vargas pour mettre les deux premiers runs des « Red Birds ».

Avec deux coureurs sur les jambières, à cause d’un ballon et d’une frappe, Carlos Rivero n’a pas raté l’occasion de frapper le lanceur des Caraïbes avec ce formidable coup et a établi le tableau cinq points par trois. À vie dans LVBP Rivero, il a 72 circuits, 241 points marqués, 285 points marqués et une moyenne en carrière de .270.