Carlos Rodón et ses compatriotes de sang « arrêtent » les Cubs

Les Sox blancs avec Carlos Rodon, Yoan moncada Oui José « Pito » Abreu Ils matérialisent des performances exceptionnelles pour vaincre les Cubs 4-0, en après-midi de baseball au Wrigley Field.

Les louveteaux de Chicago ils ont testé le pouvoir venant du sang cubain, en acceptant un blanchi. Avec le match de crise cardiaque hier soir le 6 août, La Russa aurait le cubano-américain Carlos Rodon (8-5, 2,49) disponible pour aller chercher la victoire à tout prix.

Le lanceur gaucher est apparu dans un après-midi luxueux, et avec seulement 89 lancers (56 frappes, 63%) il a gardé la batterie des voisins du nord de Chicago, pour remporter sa neuvième victoire et abaisser sa MPM à 2,38.

Charles Avant son départ aujourd’hui, il a montré une ligne à vie de (0-2, 6,43) contre les Cubs, mais aujourd’hui, cette histoire commencerait à prendre une direction différente.

Dans la première manche, la magie du « CubanSox » avec doublet (20) remorqueur Yoan « Yo-Yo » Moncada, d’amener les deux premiers du jeu et de mettre le Sox blancs après deux retraits au partant et finalement perdant Adbert Alzolay (4-12, 4,71).

En route pour une avance rapide ! @ Ymoncada19 | @NBCSChicago pic.twitter.com/PFOtASCTMo – Chicago White Sox (@whitesox) 7 août 2021

Au bas de la première entrée, le « spectacle » de Carlos Rodon qu’il ne finirait pas avant d’avoir clôturé cinq manches sans autoriser les points, avec deux coups sûrs et deux buts sur balles. En plus de distribuer magistralement 11 retraits au bâton sur les 15 retraits effectués.

1️⃣1️⃣ K pour 5️⃣5️⃣. pic.twitter.com/SNqdSAag3h – Chicago White Sox (@whitesox) 7 août 2021

Rodon Avec ses 11 retraits au bâton aujourd’hui (160 au total), il élargit son histoire dans la franchise de Los Angeles. Bas blancs, étant la cinquième fois que cette année 2021, 10 retraits au bâton ou plus, et ils en relient deux ou moins indiscutables, les plus proches de lui : Dylan Cease (2) 2021, Reynaldo López (2) 2019, Chris Sale (2) 2014 et 2015 .

Le plus grand nombre de matchs avec 10 retraits au bâton ou plus et deux ou moins incontestés, pour les deux Ligues (AL / NL) depuis 1901 se répartit :

Justin Verlander (6) 2019 Carlos Rodón (5) 2021

Gerrit Cole (5) 2019 Hideo Nomo (5) 1995 Rich Harden (5) 2008.

Série active Notez que c’est la deuxième fois que le gaucher cubano-américain a incliné 10 retraits au bâton ou plus, sur les trois réalisés par les lanceurs. Sox blancs visiter Wrigley Field,

Carlos Rodon (11 25 juillet 2017 et 11 7 août 2021), Chris Sale (11 juillet 11 2015).Après le départ « brutal » de

Carlos Rodon , a commencé le travail de l’enclos des releveurs « pieds blancs » avec quatre manches de domination totale. Michael Kopech (1.0IP), Aaron Bummer (1.0IP), Craig Kimbrel (1.0IP) et Ryan Tepera (1.0IP) se sont combinés pour limiter les dépenses offensives des Cubs à trois coups sûrs sans lancer et permettre six retraits au bâton, pour un total. 17 dans le jeu.

K comme dans Kimbrel. pic.twitter.com/vV4OvtsrkP – Chicago White Sox (@whitesox) 7 août 2021 Ce travail d’enclos a été soutenu à la huitième manche par des circuits consécutifs de Cesar Hernandez (20 ans) et

José « Pito » Abreu (21), porter à quatre l’avantage qui serait définitif.

Les @whitesox affrontent leur rival de crosstown. pic.twitter.com/NKmrAM86Tr

– MLB (@MLB) 7 août 2021 De cette façon, un blanchissage combiné entre cinq lanceurs a été accordé aux Cubs de Chicago, pour obtenir la victoire 65. Sans aucun doute, aujourd’hui, les athlètes de sang cubain de la Sox blancs

ont été décisifs dans la victoire, en référence au surnom bien mérité du

« CubanSox ».