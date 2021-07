Carlos Sainz a calmé Lando Norris sur l’arrivée de Daniel Ricciardo

in

Lando Norris a déclaré que le fait d’affronter Carlos Sainz chez McLaren l’a gardé calme quant à la perspective de l’arrivée de Daniel Ricciardo en tant que coéquipier.

Norris et Sainz ont passé deux années harmonieuses et productives ensemble chez McLaren, aboutissant à la troisième place de l’équipe au Championnat du monde des constructeurs la saison dernière avant que l’Espagnol ne passe chez Ferrari.

Depuis lors, le Britannique n’a cessé de se renforcer, s’imposant confortablement comme le pilote le plus performant de 2021 en dehors des équipes Mercedes et Red Bull avec trois podiums et 101 points avant le week-end du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Ce faisant, le joueur de 21 ans a mis Ricciardo fermement dans l’ombre, gagnant un avantage considérable sur un coéquipier beaucoup plus expérimenté avec sept victoires en F1 à son actif mais qui a eu du mal à s’adapter au MCL35M.

De nombreux spectateurs ont été surpris de la façon dont la dynamique de l’équipe McLaren s’est déroulée jusqu’à présent, mais Norris insiste sur le fait qu’il n’y avait rien à craindre de Ricciardo simplement à cause de la force de son ancien collègue Sainz.

“Je savais que Carlos était extrêmement bon et il le prouve avec Charles [Leclerc, at Ferrari]”, a déclaré Norris à AS. « Il avait la vitesse dès le départ et est proche d’être l’un des meilleurs pilotes de F1.

« Je sais aussi que par rapport à Carlos, je suis bien placé. Dans certains domaines, il est meilleur et dans d’autres, je suis meilleur. Ce qui me manquait, c’était les dimanches, je l’ai renforcé cette année.

« Je ne m’inquiétais pas de l’arrivée de Daniel car je sais que Carlos est très bon, au même niveau que Daniel.

« Daniel a gagné des courses et c’est peut-être pour cette raison que certaines personnes le valorisent au-dessus de Carlos, car il n’a jamais piloté pour une équipe de championnat auparavant.

« Il lui a fallu beaucoup de temps pour s’habituer à la voiture et à l’équipe. Certaines personnes ont besoin d’une voiture parfaite et d’autres préfèrent une voiture inconfortable. Daniel a besoin de confiance.

« L’autre voiture [Renault] lui a permis plus que celui-ci et son style de pilotage est très différent de celui de Carlos. Cela doit être pris en compte et je peux aussi apprendre beaucoup de choses de lui.

Norris a également discuté de ses améliorations en qualifications cette saison, ayant été candidat à la pole position à plusieurs reprises, y compris le Grand Prix d’Autriche lorsqu’il a commencé sur la première ligne.

« J’aimerais pouvoir l’expliquer et être clair à ce sujet, mais il y a beaucoup de choses qui se produisent naturellement. C’est votre instinct en tant que conducteur », a déclaré Norris.

« Je me souviens que sur certaines pistes, Carlos était devant moi en qualifications, mais à la fin de la saison dernière, je me sentais très confiant pour obtenir le meilleur tour.

« C’est un sentiment, il faut avoir confiance en soi pour s’adapter rapidement. Parfois ça marche et tu ressembles à un héros, parfois tu te trompes. Mais je n’ai pas de réponse. Si je savais comment faire, je pourrais l’expliquer aux autres pilotes.

« Carlos n’était pas un mauvais qualifié, nous nous sommes tous les deux poussés fort et je me suis aussi amélioré grâce à lui. Même si c’était un de mes points forts en karting et en monoplace, maintenant c’est un peu l’inverse, je suis mieux le dimanche.

“Je suis à l’aise de conduire à la limite, le samedi, et je n’ai jamais vraiment aimé conduire en dessous de la limite pour prendre soin des pneus.”

