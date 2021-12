Carlos Sainz a dû « s’adapter » et « beaucoup copier » pour correspondre à Charles Leclerc chez Ferrari

Carlos Sainz admet qu’il a dû beaucoup apprendre de Charles Leclerc pour tirer le meilleur parti de sa Ferrari cette année après avoir quitté McLaren.

Sainz a reçu de nombreux éloges pour le travail considérable qu’il a effectué à l’usine en pré-saison pour s’adapter le plus rapidement possible à son nouvel environnement.

En conséquence, il a frappé le sol en courant et a fini par battre Leclerc à la fin de la saison après avoir remporté son quatrième podium de l’année à Abu Dhabi – dépassant son coéquipier et Lando Norris pour prendre la 5e place du championnat des pilotes dans le traiter.

Un an déjà ! https://t.co/GsxEFHmXNx – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 19 décembre 2021

Sainz et Leclerc ont formé une relation solide entre eux tout en courant côte à côte, et l’Espagnol dit qu’ils ont appris l’un de l’autre pour essayer de s’améliorer cette année.

Mais au début en particulier, Sainz a admis qu’il devait « copier beaucoup de choses » de Leclerc en termes de conduite pour tirer le meilleur parti de sa voiture.

« Depuis le moment où je suis arrivé aux essais hivernaux à Bahreïn, j’avais beaucoup de choses à apprendre de Charles », a déclaré Sainz, cité par Motorsport.com.

« La façon dont il conduisait la Ferrari d’une manière particulière pour être aussi rapide et rapide qu’il l’est toute l’année, j’ai dû m’adapter [to it], j’ai dû copier beaucoup de choses que je voyais sur les données.

« Parfois, c’était difficile de croire qu’il était possible de faire ça, et c’était tellement fou-rapide que c’était en fait un peu choquant. Mais petit à petit, en m’adaptant et en essayant d’apprendre de lui, j’ai réussi à atteindre un bon niveau.

«Il y a encore des choses que lorsque nous entrons dans la trêve hivernale, il est beaucoup plus fort que moi dans certains domaines. Nous allons échanger des informations et essayer de devenir de meilleurs conducteurs en apprenant les uns des autres. »

Sainz a signé un contrat initial de deux ans avec la Scuderia pour 2021, et le directeur de l’équipe Mattia Binotto a déclaré qu’il envisageait déjà de prolonger son contrat en raison de sa régularité cette saison.