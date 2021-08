Carlos Sainz a envisagé l’aide de Fernando Alonso DRS contre Hamilton

Carlos Sainz dit qu’il a envisagé de donner à Fernando Alonso un coup de pouce DRS en Hongrie – pour protéger ses propres perspectives de podium de Lewis Hamilton.

Entré dans les dernières étapes d’un Grand Prix de Hongrie bouleversé après une averse d’avant course, le duo espagnol courait troisième et quatrième derrière Esteban Ocon et Sebastian Vettel qui se sont battus pour la victoire entre eux.

Mais alors qu’il se rapprochait de ceux qui l’avaient précédé avec sa Mercedes sur des pneus medium frais, Hamilton n’avait pas renoncé à monter sur le podium au moins – seulement pour trouver Alonso un écrou particulièrement difficile à casser.

Le pilote Alpine faisait un travail formidable pour maintenir le champion du monde en titre – aidant ainsi son coéquipier Ocon à éviter également un défi tardif à Hamilton – et Sainz a pensé à donner à Alonso une assistance qui profiterait aux deux compatriotes.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’était demandé s’il autorisait Alonso à moins d’une seconde de lui à déclencher le DRS, qui a été activé sur la voiture de Hamilton, le pilote de Ferrari a déclaré aux journalistes : « Oui, bien sûr, j’y ai pensé. Évidemment, nous sommes des coureurs et nous envisageons tous les types de scénarios pour rester en tête.

« Ce que vous ne savez probablement pas, c’est que je devais faire beaucoup d’économies de carburant. J’étais aussi assez faible dans le dernier virage car j’avais un peu de mal avec les pneus vers la fin.

« Et la combinaison d’avoir à économiser du carburant dans le virage 1 et d’être faible dans le dernier virage signifiait qu’à la fin, j’ai pris la décision de ne pas risquer ma position avec Fernando.

« On ne saura jamais si j’ai fait le bon choix. Mais en y réfléchissant à l’époque, mon sentiment était de jouer prudemment et d’essayer de m’éloigner de Fernando pour m’assurer que j’essayais de faire toutes les économies de carburant et que Lewis prendrait plus de temps pour me rattraper.

P3 confirmé 🏆!! Mon deuxième podium pour la @ScuderiaFerrari et super content pour toute l’équipe après tous les efforts que nous avons mis dans cette première partie de saison. Ça vient (encore) d’une manière atypique….mais bravo 🥂!! FORZA FERRARI

–#Carlossainz pic.twitter.com/fEcEisXDp6 – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 1er août 2021

La marchandise Ferrari de Carlos Sainz est disponible via la boutique officielle de Formule 1

Finalement, lorsqu’Alonso s’est enfermé dans le virage 1, Hamilton est passé et a ensuite fait un travail relativement court sur Sainz pour se placer en troisième position.

Le Britannique se lance alors à la poursuite d’Ocon et Vettel, mais manque de tours et franchit la ligne d’arrivée à 2,736 secondes du vainqueur.

Hamilton est ensuite passé en deuxième position lorsque Vettel a été disqualifié pour une infraction au carburant – en attendant un appel d’Aston Martin – ce qui signifie que Sainz a finalement pris la troisième place.

Cela signifie que sur les quatre classements parmi les trois premiers de Sainz en Formule 1, exactement la moitié d’entre eux sont venus sans qu’il ne monte réellement sur le podium – sa troisième position du Grand Prix du Brésil 2019 pour McLaren est venue lorsque Hamilton a reçu une pénalité de temps après la course pour un collision avec Alex Albon.