Carlos Sainz a estimé que Lando Norris avait tenté de prendre le virage 1 trop tôt à Interlagos, ce qui a entraîné leur collision dans le premier tour.

Norris de McLaren a obtenu un bon départ au départ du GP de Sao Paulo, repérant une ouverture autour de l’extérieur du démarreur P3 Sainz.

Mais en revenant pour négocier le premier virage, il écrabouillerait la Ferrari de Sainz, ce qui a entraîné une crevaison qui a laissé Norris pour la dernière fois. De là, il est revenu à P10 pour réclamer un seul point.

Si Sainz était responsable de l’accident de quelque manière que ce soit, il est désolé, mais l’Espagnol ne pense pas qu’il l’était.

« Pour être honnête, je dois y réfléchir car c’est une ligne très fine entre qui devient qui », a-t-il déclaré à Sky F1.

« Évidemment, le virage va à gauche et je tenais l’intérieur, mais je ne pense pas avoir délibérément fait quoi que ce soit contre lui, j’ai eu l’impression qu’il s’était tourné un peu tôt dans le virage 1 et nous nous sommes emmêlés.

« Mais incident de course, désolé pour lui si j’ai fait quelque chose de mal, mais pour être honnête, je ne pense pas l’avoir fait. »

Norris n’avait pas non plus eu la chance de revoir les images, mais a affirmé que c’était une journée frustrante pour lui où il avait espéré mieux que P10.

« Je ne l’ai pas vu donc je ne peux pas commenter, j’ai besoin de le regarder moi-même et de voir », a déclaré Norris.

« Mais j’étais toujours le gars dans la voiture, que ce soit de ma faute ou non, je verrai dans un peu, mais évidemment cela nous a mis à peu près hors de la course, j’ai quand même bien récupéré pour obtenir un point et un point c’est plus que rien, mais nous aurions pu passer une bien meilleure journée aujourd’hui. Si frustrant. »

Sainz il a été sandwiché entre Norris et le Moteur invisible il a rien pu faire pic.twitter.com/NwntHIsI9u — Fédé 🇫🇷 de la Lose (@FFLose) 14 novembre 2021

En fin de compte, bien que Norris ait vu un écart et y soit allé, quelque chose pour lequel il ne s’excusera pas, laissant également entendre que Sainz aurait peut-être pu lui laisser plus de place à l’extérieur.

« Je ne sais pas ce que j’aurais pu faire d’autre, c’est impossible à voir, il faut souvent regarder vers l’avenir », a déclaré Norris.

« J’ai pris un bien meilleur départ alors j’ai dû aller vers la droite, il m’a serré et s’il aurait pu me donner un peu plus de place ou quelque chose du genre, pas parce qu’il est gentil, mais juste parce que nous courons et à un moment donné je Je dois revenir, mes deux roues sont éteintes mais je suis toujours en piste.

« J’y suis allé parce que j’avais une chance d’être devant les Ferrari, elles ont eu un meilleur rythme tout le week-end, donc si je voulais y aller, je ne vais pas me lancer et lui faire signe de passer.

« Frustration mais il y avait un écart et j’y suis allé, donc je ne peux pas m’excuser pour cette partie, peut-être que le peu après, je devrai faire et voir. »

Sainz franchirait la ligne P6, une place derrière son coéquipier Charles Leclerc, avec ce total de 18 points renforçant l’emprise de Ferrari sur P3 dans le championnat des constructeurs.

La Scuderia détient désormais un avantage de 31,5 points sur ses rivaux McLaren.

Mais après avoir remporté une impressionnante P3 sur la grille lors des qualifications au sprint, Sainz a été déçu de voir son rythme s’éloigner avant le Grand Prix.

« Tout a été fait au départ, j’ai perdu la position au profit des voitures avec lesquelles je me battais parce que les quatre premiers étaient tout simplement trop rapides », a déclaré Sainz.

« C’est très étrange parce que je pense que j’ai fait le même départ qu’hier, même procédure, mais aujourd’hui, pour une raison quelconque, je ne comprends pas que nous ayons déclenché beaucoup de patinage et nous devons analyser ce qui s’est passé, s’il y avait quelque chose d’étrange avec l’embrayage ou le pneu parce qu’il m’a coûté le top 5 que je cherchais aujourd’hui.

« Même si ces deux derniers week-ends j’ai été la voiture la plus rapide et très forte au milieu de terrain, les deux départs au Mexique et bien sûr ici m’ont coûté le top cinq. »