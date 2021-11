Ferrari a regagné la 3e place de McLaren au Mexique, mais Carlos Sainz a déclaré que leur avantage aurait pu être plus important si Ferrari avait échangé ses pilotes plus tôt dans la course.

Sainz a ramené son SF21 à la sixième place sur l’Autodromo Hermanos Rodriguez avec son coéquipier Charles Leclerc P5.

Le résultat signifie que Ferrari mène McLaren de 13,5 points avec quatre courses restantes. Sainz pense cependant que cela aurait pu être plus.

Bien que l’Espagnol ait commencé la course devant son coéquipier, il a perdu des positions lorsqu’il a été rattrapé derrière la chute de Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo au virage 1.

Cela a donné l’avantage à Leclerc, le pilote monégasque jusqu’à P5, où il courait derrière Pierre Gasly.

Leclerc s’est arrêté devant son coéquipier avec Sainz, alors en pneus plus frais, demandant à Ferrari de le laisser passer.

Après beaucoup de colère de Leclerc, il l’a finalement fait, mais à ce moment-là, Sainz n’était pas en mesure de chasser Gasly, Ferrari échangeant les positions en fin de course.

Super rythme aujourd'hui et tout le week-end. J'ai dû claquer les freins au départ pour éviter les incidents en piste, mais à partir de là mon rythme était vraiment solide. Nous avons échangé nos places pour Gasly, mais finalement nous les avons encore changées. P3 chez les Constructeurs ! – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 7 novembre 2021

« Une bonne journée au bureau à coup sûr », a déclaré Sainz à Sky Sports F1.

« Un peu malchanceux au départ sur le plan personnel car je pense que j’ai perdu contre quelques voitures que je n’aurais pas dû perdre à cause de l’incident entre Bottas et Ricciardo.

« A partir de là, il y avait un peu de rattrapage à faire sur Gasly. J’ai réussi à extraire un peu de rythme de la voiture. Honnêtement, ce week-end, nous nous sentons confiants et rapides.

« Il y avait des commandes d’équipe en cours pour optimiser la stratégie et à la fin, nous avons fait de notre mieux et nous sommes rentrés P5 et P6. Pierre a été trop rapide.

Sainz, cependant, pense que cela aurait pu être une autre histoire si Ferrari avait ordonné à Leclerc de se déplacer plus tôt dans la course, affirmant que s’il n’avait pas suivi son coéquipier, il aurait été plus proche de l’AlphaTauri.

« J’ai réussi à prolonger mon relais sur les médiums très loin dans la course, ce qui m’a donné un très bon rythme vers la fin avec un pneu très frais pour essayer d’attaquer Gasly », a-t-il déclaré.

« Nous avons été plus rapides que Gasly parce que je pense que nous l’avons beaucoup rattrapé mais quand on perd sur ce circuit au départ, c’est très difficile de revenir.

« J’ai juste perdu trop de temps de course dans les 20 premiers tours en essayant de suivre Charles et je n’ai pas pu me rapprocher de Gasly. »