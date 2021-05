Carlos Sainz a toujours du mal à “ prendre le départ ” avec Ferrari

Perdant à nouveau des positions au départ du Grand Prix d’Espagne, Carlos Sainz admet qu’il n’a pas encore réussi à maîtriser le système de départ de Ferrari.

Arrivé chez Ferrari avant le championnat de cette année, Sainz était un pilote qui avait acquis une certaine réputation lors de son passage chez McLaren pour ses départs fulgurants vers les grands prix.

Il n’a pas encore répété cela avec Ferrari, révélant qu’il essayait toujours de s’entendre avec le système de départ de la Scuderia.

“Ce qui est clair, c’est que j’ai encore besoin de m’améliorer un peu et d’avoir un peu plus de confiance avec le système de départ et la façon dont nous fonctionnons pour obtenir ce lancement parfait et ces 100 premiers mètres parfaits”, at-il déclaré.

L’Espagnol a de nouveau perdu des positions au départ du Grand Prix d’Espagne.

Cela, cependant, il s’est contenté d’essayer de se mettre dans la bonne position pour se retrouver gêné par Esteban Ocon. Les deux pilotes ont perdu deux places.

«Je ne pense pas que ce soit la principale limitation», a ajouté Sainz. «Je pense que la principale limitation était un peu le positionnement après cela, entrer et sortir du sillage, puis être coincé derrière Ocon dans le virage 1 et perdre beaucoup de positions au profit des voitures à l’extérieur.»

Bien que Sainz ait marqué dans trois de ses quatre départs avec Ferrari, l’Espagnol n’a pas encore battu son coéquipier, Charles Leclerc, un dimanche.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, il a répondu: «C’est une combinaison de facteurs pour obtenir un résultat parfait comme l’a fait Charles.

«Vous devez tout d’abord organiser le week-end complètement. Il s’agit d’une bonne qualification, de faire le tour en Q3.

«Si je l’avais cloué, j’aurais commencé plus loin et il n’y aurait pas eu ce problème, puis clouer le départ.

«C’est ce pour quoi j’ai été particulièrement doué avec McLaren, organiser tout le week-end, et c’est ce dont j’ai besoin pour continuer à m’améliorer au fur et à mesure que les courses se poursuivent avec cette équipe.»

Sainz est actuellement P8 du championnat des pilotes avec 20 points, 20 points de moins que Leclerc a marqué.

