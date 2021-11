Carlos Sainz admet qu’il est fatigué, l’Espagnol affirmant que sa première saison avec Ferrari et son calendrier exténuant ont été « assez extrêmes ».

Sainz a rejoint Ferrari début 2021, le pilote et ses rivaux en route pour la plus longue saison de Formule 1 avec 23 courses programmées.

Mais alors que cela a ensuite été réduit à 22, être au milieu du troisième triple du championnat commence à épuiser tout le personnel de la F1, y compris les pilotes.

« C’est assez extrême », a déclaré Sainz selon grandpx.news.

«Mais la semaine de vacances que j’ai prise avant le Mexique m’a permis de me détendre, de me déconnecter, de me réinitialiser et de trouver une nouvelle énergie avant de me rendre à ces cinq dernières courses.

« Je suis sorti d’une année très difficile, avec de nombreuses heures dans le simulateur et en usine également.

« Je commençais à remarquer que la fatigue de la saison s’accumulait – l’intensité qu’il fallait mettre pour s’intégrer et s’adapter à l’équipe. »

La saison a également été très longue pour les mécaniciens de Sainz et le reste de l’équipage Ferrari.

Le patron de l’équipe, Mattia Binotto, estime que cela a joué un rôle dans les erreurs, à la fois du mur des stands et des arrêts aux stands.

« Certains arrêts aux stands moins que parfaits nous ont également coûté des positions », a admis l’Italien.

« Alors regardons cela pour comprendre comment faire mieux. Généralement, c’est une saison dense et très intense avec presque pas de repos.

« Il y a une fatigue physique dont il faut tenir compte. Mais je ne le dis pas comme une excuse.

Sainz dit cependant qu’il a toute confiance que Ferrari saura surmonter ses problèmes d’arrêt au stand, dont le dernier lui a potentiellement coûté une place au GP des États-Unis.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il penserait quand on lui aurait dit de boxer lors du GP du Mexique ce dimanche, il a répondu : « Rien.

« J’ai une confiance absolue en tous les mécaniciens, car croyez-moi, cela les affecte autant ou plus que moi.

« Nous ne devons pas lui donner trop d’importance, mais plutôt faire confiance et nous assurer que nous sommes les meilleurs dans tous les domaines – non seulement le moteur, l’aérodynamique et la stratégie, mais aussi les arrêts aux stands.

« Nous y travaillons. »

Ferrari s’alignera sur la grille du Grand Prix du Mexique à 3,5 points de McLaren dans la lutte pour la troisième place du championnat des constructeurs.