Carlos Sainz a une vision “assez claire” du crash de Max/Hamilton

Carlos Sainz dit qu’il a une vision “assez claire” de l’accident entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au Grand Prix d’Italie.

Les deux prétendants au titre se sont tous deux retirés de la course à Monza peu de temps après avoir effectué leurs premiers arrêts aux stands, se réunissant au virage 2.

Les deux conducteurs se sont blâmés l’un l’autre, avec Verstappen affirmant que Hamilton aurait dû lui laisser plus d’espace et le Britannique arguant que le Néerlandais aurait dû se retirer du mouvement.

Les commissaires sportifs ont finalement été d’accord avec l’homme Mercedes, infligeant à Verstappen une pénalité de trois places sur la grille pour le Grand Prix de Russie.

Sainz a décidé de ce qui a causé l’incident, mais veut le garder pour lui car il s’attend à ce qu’il y ait une discussion à ce sujet entre les pilotes lors de la réunion avant la prochaine course.

“De mon point de vue, l’accident est assez clair”, a-t-il déclaré aux journalistes à Monza.

“Je ne vais pas entrer dans les détails, je ne vais pas vous donner mon avis car j’ai l’impression qu’il va y avoir des discussions [about it] lors de la prochaine réunion des conducteurs.

C’était la deuxième grosse collision entre Hamilton et Verstappen cette saison, avec la première à Silverstone où le Néerlandais s’est écrasé après avoir pris contact avec son rival.

Saizn pense que celui-ci, en particulier, aurait pu être évité si l’un des deux avait voulu s’assurer qu’ils ne s’écraseraient pas.

Cependant, il dit également qu’il est naturel que les pilotes se battent plus fort et se réunissent ainsi plus souvent lorsqu’ils s’affrontent pour un championnat du monde.

« Je pense que c’est toujours évitable. Je pense que deux ne s’écrasent pas si l’un ne veut pas [to]”, a déclaré l’homme de Ferrari.

“C’est un combat qu’ils combattent toujours aussi fort qu’ils doivent se battre pour un championnat. Vous êtes plus exposé à ce genre d’incidents [in that scenario] comme nous l’avons vu dans le passé.

“Je suppose que c’est une chose naturelle en Formule 1, deux gars qui se battent pour le championnat ont tendance à se heurter le plus souvent.”

Sainz lui-même a terminé la course à domicile de son équipe en sixième position, mais n’était pas très satisfait de la façon dont les choses se sont déroulées, affirmant qu’il ne se sentait à aucun moment à l’aise dans sa voiture.

Pour aggraver les choses, Ferrari a perdu beaucoup de terrain dans la lutte pour la P3 dans le championnat des constructeurs, McLaren s’assurant un doublé.

