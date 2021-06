Carlos Sainz aime s’adapter à une Ferrari “très, très différente”

Carlos Sainz dit qu’il a apprécié le défi de devoir « beaucoup changer » dans sa façon de conduire pour tirer le meilleur parti de sa Ferrari.

Le joueur de 26 ans a déclaré que sa voiture actuelle était “très, très différente” de ce qu’il avait conduit auparavant chez McLaren, et a fait des efforts pour se rendre à l’usine de Maranello aussi souvent que possible pour faciliter sa transition vers l’équipe.

Cette approche a porté ses fruits, l’Espagnol n’étant qu’à deux points derrière Charles Leclerc et ayant sans doute l’impact le plus fort dans sa nouvelle équipe de tous les pilotes qui ont changé de garage pour la saison 2021.

Son arrivée P2 à Monaco était une juste récompense pour un week-end solide pour Ferrari, où Leclerc s’était qualifié en pole mais n’avait pas pu prendre le départ de sa course à domicile, avant que Sainz ne monte sur le podium derrière seulement Max Verstappen, tout en terminant devant son ancienne équipe. -compagnon Lando Norris.

Sainz a déjà demandé de la patience aux fans de Ferrari pendant qu’il prend de la vitesse dans la voiture, mais s’amuse avec le processus d’apprentissage au volant avec la Scuderia.

“Mon style de pilotage et la façon dont je tourne, freine, accélère dans les virages à différents endroits et différents types de virages sont très différents de l’an dernier”, a déclaré Sainz, selon Motorsport.com.

« Je dois me pousser à ouvrir mon esprit et à m’adapter en tant que pilote. Et en fait, je trouve ça très amusant.

Une journée “OFF” à Madrid avec Carlos Sainz ⤵️https://t.co/M1aRFqgpYy pic.twitter.com/DswNJ715zd – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 1er juin 2021

Alors que le pilote espagnol a expliqué qu’il y avait des différences significatives entre la façon dont la Ferrari et la McLaren se comportent sur la piste de course, il n’était pas prêt à se séparer d’informations sur la façon dont elles diffèrent spécifiquement.

“C’est quelque chose que je garde pour moi et mon équipe”, a déclaré Sainz.

« Évidemment, la McLaren a peut-être aussi un peu changé avec le groupe motopropulseur Mercedes. Surtout cette année, ils ont l’air particulièrement bons dans les lignes droites et ils sont très, très forts dans ce domaine.

“Mais en termes de conduite et d’équilibre, peu importe que ce soit à basse vitesse, à moyenne vitesse et à grande vitesse, ce sont des voitures complètement différentes et je dois beaucoup changer et m’adapter.

« Je connais la différence, mais je ne veux pas te le dire maintenant. »

