Carlos Sainz appelle les fans de Ferrari à “ être patients ”

Carlos Sainz a appelé les fans de Ferrari à «faire preuve de patience» alors que l’équipe italienne tente de revenir au sommet.

2020 a été une véritable chute de grâce pour la formation italienne, qui est passée de contester régulièrement les victoires et les podiums pour avoir la sixième voiture la plus rapide sur la grille.

C’était la pire saison qu’ils avaient endurée depuis très, très longtemps, mais les choses se sont beaucoup mieux passées en 2021, la première campagne de Sainz avec eux.

L’Espagnol a déjà remporté son premier podium en terminant P2 à Monaco, tandis que Charles Leclerc a pris la pole position dans la même course.

Monte Carlo n’a pas non plus été le seul endroit où ils ont été forts, étant sans doute le troisième meilleur du peloton, plus qu’un match pour la McLaren.

Alors que les choses évoluent dans la bonne direction et que la réglementation change en cours, Sainz dit que les fans ont juste besoin d’un peu de patience.

«Pour avoir un peu de patience», a-t-il déclaré à la question de la Gazzetta dello Sport quel message il avait pour les Tifosi.

«2021 est une année de reconstruction de l’équipe et de confiance pour recommencer en 2022.

«Nous construisons une bonne équipe, pour les années à venir, les pilotes et tout le monde à Maranello sont prêts à réussir.»

Équipez-vous aux couleurs de Ferrari via la boutique officielle de Formule 1

L’offre de modification de la réglementation Ferrari la chance de revenir à la victoire et de défier Mercedes et Red Bull pour des titres le plus tôt possible.

Sainz est convaincu qu’ils peuvent le faire, mais ne promet pas que cela se produira immédiatement.

«C’est aussi pourquoi j’ai choisi Ferrari [to win titles], il n’y a pas beaucoup d’équipes qui ont la possibilité et la capacité de réagir », a-t-il ajouté.

«Bien sûr, c’est difficile mais déjà cette année nous prouvons que nous sommes plus rapides, maintenant nous avons besoin de temps, nous voulons construire une équipe gagnante, peut-être pas l’année prochaine mais les suivantes.

«Voyons ce qui se passe avec la nouvelle réglementation, nous travaillons déjà pour être compétitifs en 2022 mais nous ne connaissons pas le niveau des adversaires.»

Aucun autre siège sur la grille n’apporte autant de pression qu’un Ferrari étant donné le désespoir à travers le monde de les voir enfin remporter un autre titre.

L’Espagnol admet qu’il ressent une grande part de responsabilité, mais tente néanmoins d’en profiter.

«Une combinaison d’émotions», a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé ce que cela faisait de conduire pour Ferrari.

«Tout d’abord la responsabilité géante, vous savez que vous ne conduisez pas seulement pour une équipe, mais pour des millions de fans en Italie et dans le monde.

«Alors c’est un honneur, chaque enfant a eu une voiture rouge entre les mains et être pilote Ferrari signifie que le moment est venu de conduire la voiture de cette couleur.

«Pour moi, c’est aussi l’occasion de s’amuser, de conduire une voiture très rapide.»

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1, comme notre la page Facebook et rejoignez-nous sur Instagram!