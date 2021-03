Carlos Sainz dit qu’il est aussi préparé que possible pour sa première course en Ferrari étant donné le manque de course qu’il a pu faire en pré-saison.

Les tests de pré-saison ont été beaucoup plus courts en 2021 que les années précédentes, consistant en seulement trois jours de course à Bahreïn au lieu des six habituels.

C’était loin d’être idéal pour les nombreux pilotes qui rejoignent de nouvelles équipes pour la saison à venir, y compris Sainz, qui a quitté McLaren pour Ferrari.

Il souhaiterait avoir plus de temps dans la voiture, mais ne pense pas pouvoir être plus préparé compte tenu du manque d’opportunités.

«Probablement pas», a-t-il déclaré à Bahreïn lorsqu’on lui a demandé s’il était aussi préparé que son coéquipier, Charles Leclerc.

«Mais d’après les opportunités qui s’offrent à nous, je pense que nous avons fait du très bon travail cet hiver pour arriver aussi bien que possible. J’ai fait beaucoup de simulateur, les trois jours que nous avons passés ici, nous nous sommes bien déroulés.

«J’aurais aimé avoir plus de kilométrage dans la voiture, j’aurais aimé que les essais hivernaux aient été un peu plus longs qu’ils ne l’étaient, mais tout compte fait, je me sens prêt à essayer.

Ferrari sera la quatrième équipe pour laquelle Sainz pilotera en Formule 1 depuis son arrivée sur la grille avec Toro Rosso en 2015.

L’Espagnol sent que son expérience d’installation chez Renault et McLaren lui facilite la tâche chez Ferrari et lui donne une meilleure idée de ce à quoi s’attendre au début en termes de performances.

«Je pense que cela aide, évidemment, d’avoir cette expérience de changer d’équipe si souvent», a-t-il déclaré.

«Ce dont je suis évidemment sûr, c’est que dans la première course, vous n’êtes jamais aussi prêt que dans une deuxième ou troisième année d’expérience avec une voiture ou avec une équipe.

«Mais en même temps, si la sensation avec la voiture est bonne et avec l’équipe est très bonne, vous pouvez toujours performer à un très haut niveau.

«Il est très difficile de savoir exactement combien de temps cela prendra à un pilote [to get comfortable]. Il y a eu des équipes, il m’a fallu une ou deux courses, d’autres équipes où cela m’a pris définitivement plus de temps que ça.

«Difficile à dire, et tant que je n’aurai pas fait les premières courses, je ne pourrai pas vraiment dire quand je me rapprocherai de la limite de la voiture.»

