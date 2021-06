Carlos Sainz : Charles Leclerc est le meilleur qualifié en Formule 1 aujourd’hui

Carlos Sainz a nommé son coéquipier chez Ferrari, Charles Leclerc, comme référence en Formule 1 sur un seul tour, affirmant que si vous mettez un pilote dans une Ferrari, il aurait du mal à le battre.

L’Espagnol a ajouté qu’il pensait que son partenaire à la Scuderia était “l’un des plus grands, sinon le plus grand talent” de la Formule 1, et qu’il appréciait la tâche d’essayer de le battre.

Il est généralement considéré que Sainz a performé au plus haut niveau au début de la saison des pilotes pour changer d’équipe à temps pour 2021, avec Daniel Ricciardo, Sebastian Vettel et Fernando Alonso apparemment pas encore tout à fait au courant de leur machine – mais Sainz a n’a pas tardé à rejeter leurs luttes comme étant dignes d’intérêt, ajoutant qu’il leur faudra du temps pour s’adapter à leurs voitures.

Sainz n’a réussi à surpasser le pilote monégasque qu’une seule fois en six courses jusqu’à présent, Leclerc s’adjugeant la pole position lors des deux dernières courses.

Le joueur de 26 ans a déclaré que maintenant qu’il avait vu comment Leclerc fonctionnait au sein de l’équipe Ferrari, il pouvait comprendre d’où venait cette qualité.

“Si vous voulez tester votre vitesse de qualification contre n’importe qui, c’est contre Charles Leclerc”, a déclaré Sainz à BBC Sport. « Je pense qu’il est le meilleur qualifié sur la grille.

“Il est l’un des plus grands, sinon le plus grand talent de la Formule 1 actuellement, et j’apprends maintenant pourquoi il se comporte à un si haut niveau.

« Il n’y a pas que la vitesse. Il a également une très bonne éthique de travail, il est très bon en team building, il a beaucoup de points forts qui font de lui un pilote si fort.

“Pour être honnête, j’adore le défi, car je sais qu’il n’y a personne de meilleur que lui, probablement pour un seul tour avec une Ferrari de Formule 1.”

Alors que les autres pilotes sont habitués à leur machine actuelle, Sainz ajoute que, à armes égales dans le SF-71, il ne sait pas qui serait capable de le battre régulièrement – ​​mais ce serait également le cas sur toute la grille.

“Je dirais maintenant que si vous mettez un pilote dans une voiture Ferrari, ce sera difficile [for them] pour surqualifier Charles, parce qu’il a cette expérience de trois ans, il sait exactement comment tirer un tour en Q3 [the final part of qualifying] avec cette voiture, il sait exactement ce que fait la voiture et il a le talent pour extraire cette performance avec une Ferrari.

“Ensuite, si vous voulez battre Max dans la Red Bull, ce serait très compliqué, et Lewis dans la Mercedes et Lando dans la McLaren – des gars qui donnent le meilleur d’eux-mêmes avec une voiture parce qu’ils ont de l’expérience avec cette voiture. . “

