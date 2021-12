Carlos Sainz choisit les rivaux de Formule 1 avec lesquels il aime le plus se battre

Carlos Sainz a nommé Charles Leclerc, Lando Norris et George Russell comme les pilotes avec lesquels il aime le plus rouler.

Rejoignant la grille en 2015 et passant tout son temps dans la bataille du milieu de terrain depuis lors, Sainz s’est battu avec un grand nombre de collègues pilotes en piste.

Généralement, ceux qui ont plus d’expérience sont considérés comme plus propres et plus justes lorsqu’ils passent de roue à roue, les jeunes conducteurs étant plus naïfs et sujets aux erreurs.

le Ferrari Le pilote n’a pas du tout trouvé que ce soit le cas, les concurrents plus jeunes que lui étant ceux avec lesquels il dit qu’il aime le plus se battre.

Plus précisément, il aime combattre son coéquipier actuel, son précédent et Russell.

« J’aime juste me battre avec des gars comme Charles, Lando et George quand il obtiendra la Mercedes l’année prochaine », a déclaré l’Espagnol de 27 ans.

« C’est une génération de pilotes qui, même si je n’ai pas exactement leur âge, j’aime juste me battre avec eux. Je pense qu’ils sont à un très bon niveau, mais d’une certaine manière, ils parviennent aussi à garder le cap et à organiser de bonnes batailles.

« Cette année, si vous regardez le milieu de terrain et la façon dont nous avons réussi à nous comporter et à courir, c’est vraiment positif.

« Voyons l’année prochaine si nous nous battons tous pour des enjeux plus élevés si nous pouvons continuer ainsi, car personnellement j’aime beaucoup ça. Mais je me sens capable de combattre n’importe qui, c’est sûr.

Alors que Sainz pense que les choses étaient généralement justes et propres au milieu de terrain en ce qui concerne les batailles sur piste en 2021, on ne peut pas en dire autant de l’avant du peloton avec Max Verstappen et Lewis Hamilton se réunissant plusieurs fois.

Les deux prétendants au titre n’ont cependant pas pris contact lors de la finale de la saison à Abu Dhabi, qui a vu le Néerlandais dépasser l’homme Mercedes dans le dernier tour pour devenir champion du monde, ce qui a ravi Sainz.

« Je pense en fait que le championnat a eu un bon résultat compte tenu de toutes les possibilités qui se présentaient à la course », a-t-il déclaré, cité par Motorsport.com.

« Je pense, mon opinion personnelle, que c’était une belle bataille à l’avant et ils ont réussi à la garder propre – pas de chute, pas de contact.

« Juste une bonne bataille que ce sport méritait pour la dernière course, et la première chose que j’ai faite a été de féliciter Max et Lewis sur le podium parce que je pense que celui qui a gagné le mériterait car ils ont tous deux conduit incroyablement et ils auraient tous les deux mérité le titre.

« Pour moi, l’important est que rien de sale, ou rien d’étrange, ne se soit produit sur la piste ce jour-là et ils l’ont tous les deux gardé propre. »