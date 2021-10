Carlos Sainz critique alors que les stewards «jouent avec les positions» à Austin

Carlos Sainz a critiqué les stewards pour leur gestion des échanges de position à Austin, affirmant qu’il n’aimait pas la façon dont ils « jouaient » avec l’ordre.

L’équipe Ferrari de Sainz se bat avec McLaren pour la P3 dans le championnat des constructeurs, et leurs querelles ont été tout aussi intenses en piste au Grand Prix des États-Unis.

À un moment donné, bien que les restes soient devenus un peu désordonnés, Sainz a en fait cédé pour laisser passer une McLaren, bien que les commissaires aient donné l’ordre de laisser passer Daniel Ricciardo et Lando Norris.

Sainz franchirait finalement la ligne P7, laissée à réfléchir sur une course où McLaren, les commissaires sportifs et les arrêts aux stands étaient autant de sources de frustration.

« Au premier tour, il y avait un peu de gâchis avec les deux McLaren qui se battaient tous les deux, essayant de se défendre, et à la fin j’ai réussi à les devancer mais j’ai décidé de laisser passer l’un d’eux juste au cas où les commissaires seraient va prendre des mesures », a-t-il déclaré à Sky F1.

« Et à la fin, ils ont même pris des mesures même si je les ai laissés passer, un peu déroutant pour être honnête et je n’aime pas la façon dont ils jouent avec les positions, car je pense que ce que j’ai fait en laissant passer l’un d’eux était déjà tout à fait authentique et aurait dû suffire.

« Ensuite, j’ai dû passer par Lando [Norris] et puis j’ai été coincé toute la course derrière [Daniel] Ricciardo et nous avons appuyé sur la gâchette pour un dégagement, mais encore une fois un autre arrêt au stand lent ne nous a pas permis de réduire et nous nous sommes à nouveau coincés derrière lui. Une assez mauvaise course pour moi.

Des courses très serrées entre Daniel Ricciardo et Carlos Sainz pour la P5 à l’#USGP 😬 @SkySportsF1

💻 https://t.co/dsFCYRqRzo#SkyF1 | #F1 | #USGP – Sky Sports F1 (@SkySportsF1) 24 octobre 2021

La bataille de Sainz avec Ricciardo pour la 5e place deviendrait «un peu sale» comme l’a dit Sainz avec un léger contact entre les deux.

Cependant, aucun blâme n’a été imputé à Ricciardo, Sainz affirmant qu’il aurait également défendu vigoureusement la ligne intérieure s’il avait été à la place de Ricciardo.

Interrogé sur son point de vue sur ce moment avec Ricciardo, Sainz a déclaré: « Mon point de vue est que le gars à l’intérieur fait ce genre de chose exprès toujours pour essayer de serrer le gars à l’extérieur, j’aurais fait la même chose.

« Le truc, c’est que ça aurait pu être dur avec le contact, je pense qu’il aurait pu le faire un peu plus proprement parce que j’ai failli partir en tête-à-queue, mais tout va bien, j’aurais fait la même chose si j’avais été à sa place.

« C’était une bonne bataille, juste nous aurions dû être devant avec l’arrêt au stand que nous avons fait pour le saper, et à la fin nous étions à nouveau derrière. Nous n’aurions pas dû être là.

Ferrari a pu réduire le déficit de McLaren chez les constructeurs à 3,5 points alors que Charles Leclerc a franchi la ligne P4, soutenu par le P7 de Sainz.

Mais Sainz ne considère toujours pas cela comme un week-end positif, affirmant que Ferrari n’a pas réussi à tirer le meilleur parti de son rythme.

« Non, je pense qu’aujourd’hui nous n’avons pas maximisé, nous aurions dû être dans le rythme de la voiture, devant les deux McLaren, et nous n’avons pas eu l’opportunité », a déclaré Sainz.

« Tellement déçu et certainement quelque chose à examiner car cela aurait dû être un jour où les deux voitures auraient dû terminer devant les McLaren et nous n’avons pas maximisé. »

Leclerc a admis qu’il s’était un peu «ennuyé» sur le chemin de la P4, incapable de se rapprocher suffisamment pour déranger Sergio Perez de Red Bull pour la dernière place sur le podium.

Mais il a poursuivi sa quête avec espoir et a tenu à féliciter le travail de Ferrari pour améliorer la SF21 cette saison malgré une forte concentration sur 2022.

« Oui, je m’ennuyais un peu pendant la course mais j’essayais quand même à chaque tour de donner le meilleur de moi-même car encore une fois j’espère toujours quand je suis dans la voiture », a-t-il déclaré à Sky Italia.

«Je voyais la troisième place, Perez ne s’éloignait pas trop, seulement dans le premier relais. J’étais donc très motivé dans la voiture et je voulais à coup sûr partir à sa recherche.

« Ensuite, je n’y suis pas parvenu mais à la fin nous avons essayé et de toute façon, je dois dire un grand merci aux ingénieurs ici mais aussi à la maison pour les améliorations de cette année.

« Même si nous nous concentrons sur l’année prochaine, les deux, trois améliorations que nous avons apportées cette année nous ont permis de toujours faire un pas en avant, c’est très important pour tout, pour cette saison, pour la confiance pour l’avenir et tout se passe bien. pour l’instant, donc je suis très heureux.

Leclerc a poursuivi en expliquant que le rythme général de sa P4 et de Ferrari le jour de la course à Austin était une « grosse surprise », s’attendant à ce que ce soit l’un des circuits les plus faibles de la Scuderia.

« Nous nous attendions à pire pour ce week-end, et au final c’est l’une des meilleures courses de l’année. Donc une grosse surprise aujourd’hui. Même si la P4 est une énorme surprise, je suis désolé, mais de toute façon le rythme était la bonne surprise aujourd’hui.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla