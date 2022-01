Carlos Sainz de Ferrari a gagné «beaucoup de confiance» pour 2022

Carlos Sainz a déclaré que sa solide saison 2021 lui avait donné la confiance nécessaire pour faire face à tout ce qui l’attendait en 2022.

Il y avait une grande intrigue autour de Sainz alors qu’il échangeait McLaren contre Ferrari pour la campagne 2021, une décision qui l’a vu affronter l’un des espoirs les plus cotés de la Formule 1 à Charles Leclerc.

Mais malgré la période d’essais de trois jours considérablement raccourcie, Sainz était sans doute le plus rapide de tous les pilotes qui déplaçaient les équipes à se mettre au diapason, progressant tout au long de la saison alors que les lourdes chutes qui avaient quelque peu éclipsé sa forme se tarissaient.

Sainz terminerait la saison avec quatre podiums, son meilleur résultat étant P2 à Monaco, et un total de 164,5 points, lui assurant la P5 au championnat des pilotes.

Cela lui donnait cinq points d’avance sur Leclerc au classement final.

2022 sera cependant tout changement alors que de toutes nouvelles réglementations s’appliqueront à la Formule 1, mais compte tenu de la rapidité avec laquelle il s’est adapté et a prospéré au cours de cette première saison avec Ferrari, Sainz se sent prêt à relever les défis à venir.

S’adressant à DAZN, cité par Marca, il a déclaré : « Mes attentes auraient été de finir un peu plus haut. Mais, honnêtement, pour ce à quoi je faisais face avec une nouvelle année chez Ferrari, le fait que je me sois adapté si rapidement et, surtout, que j’aie terminé la saison bien mieux que la façon dont j’avais commencé, me donne l’assurance que l’année a été positive.

« Une année au cours de laquelle je suis allé ‘en crescendo’. C’est important pour 2022 car j’ai gagné beaucoup de confiance. Je me sens prêt pour tout ce qui vient la saison prochaine.

La saison idiote a commencé au début de 2020, la première course n’ayant même pas eu lieu lorsque Ferrari a confirmé Sainz pour 2021.

Cette saison-là, McLaren était confortablement plus fort que la Scuderia, remportant la 3e place au championnat des constructeurs, tandis que Ferrari ne détenait que la 6e place.

Cela a soulevé des questions sur la décision de Sainz, et si c’était la bonne, mais c’était un appel validé la saison suivante alors que Ferrari a battu McLaren en P3 au classement.

Mais de toute façon, Sainz a été surpris d’entendre les gens à l’époque se demander pourquoi il quitterait McLaren pour Ferrari.

« Nous venons de loin, mais c’est Ferrari. C’était une mauvaise année, mais c’est une équipe avec une très grande capacité à renverser la vapeur », a-t-il déclaré.

« J’ai été surpris lorsque les gens m’ont demandé : « pourquoi allez-vous chez Ferrari alors que vous êtes excellent chez McLaren ». Et je me suis dit : ‘comment ne pas y aller’.

Et Sainz pense qu’en devenant l’égal de Leclerc en 2021, plutôt que le pilote numéro deux que certains pensaient qu’il pouvait être, il a gagné le respect des Tifosi et, avec Leclerc, a donné lieu à de grands espoirs en 2022.

«Je sens que les gens sont excités. Ils ont vu que Ferrari a la capacité de tourner une mauvaise année », a déclaré Sainz.

« Ils ont vu que je suis venu chez Ferrari pour me battre, pas pour faire ce que certains pensaient.

« Je vois que les fans attendent avec impatience la saison prochaine. Cette opportunité que le changement de réglementation peut nous donner. L’objectif est d’aspirer aux championnats du monde parce que c’est Ferrari.

Quant à ses objectifs personnels, Sainz a déclaré qu’il n’avait pas encore atteint le niveau dont il était capable.

«Ma saison est passée de moins en plus. Ou bien, mais pas parfait. Le meilleur reste à venir », a-t-il déclaré.