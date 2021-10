Carlos Sainz était un peu déçu de la façon dont Netlfix a dépeint Ferrari dans la troisième saison de leur série Drive to Survive.

de Ferrari La campagne 2020 a été la pire de l’équipe depuis très, très longtemps, elle a dépensé la majeure partie vers le bas du milieu de terrain et a finalement terminé 6e au championnat des constructeurs.

C’est également l’année où Netflix les a suivis de plus près, avec le quatrième épisode de la troisième saison de leur émission consacrée à l’équipe italienne et à leurs difficultés.

Sainz, qui a décidé de rejoindre pour 2021 et au-delà malgré de telles luttes, a été déçu de la façon dont la Scuderia était décrite.

« L’épisode de la saison trois sur Ferrari n’est pas si génial, et j’ai été relativement déçu quand je l’ai regardé parce que Ferrari est beaucoup plus cool, beaucoup plus gros, beaucoup mieux que ce à quoi il apparaît. [in that episode], » il a dit GQ.

«Nous traversions une période difficile et je pense que toutes les grandes équipes dans tous les sports traversent des années difficiles. Et maintenant, nous sommes sur le chemin du retour.

« Nous faisons tout notre possible pour que cette équipe redevienne formidable et championne, et je pense que nous avons une très bonne ambiance d’équipe avec Charles. [Leclerc] et les ingénieurs, et nous sommes un sérieux concurrent pour l’avenir.

« Et je veux dire, c’est Ferrari – qui n’aime pas Ferrari dans la vie normale ? »

Austin. Vous avez été autre chose. Merci à tous de nous recevoir 🤘#essereFerrari 🔴 #USGP pic.twitter.com/hhOWneM9bq – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 25 octobre 2021

Bien que leurs représentations des équipes et des pilotes ne soient pas toujours les plus précises, car Max Verstappen se sent fortement, il ne fait aucun doute que le spectacle a rendu le sport plus populaire.

C’était très évident au Grand Prix des États-Unis, où près de 400 000 fans ont assisté tout au long du week-end pour créer une atmosphère électrique qui a rarement été vue lors d’un événement de F1 dans le pays.

L’Espagnol admet que Netlfix est le principal facteur de l’intérêt accru pour le sport aux États-Unis.

« J’ai certainement ressenti un peu de changement dans le suivi du sport par les médias sociaux avec les fans américains », a-t-il déclaré.

«Je pense que Netflix a évidemment eu le plus grand impact là-dessus. En tant que sport, nous avons toujours été relativement [behind] portes fermées, et Netflix a permis aux fans en Amérique, et partout dans le monde, de voir la personnalité des pilotes.