Carlos Sainz, deuxième sur le podium Monaco et Verstappen, nouveau leader

23/05/2021

Activé à 16 h 50 CEST

Le Grand Prix de Monaco a donné une nouvelle tournure de script au championnat du monde, qui après cinq courses est rouge chaud. Max verstappen (Red Bull) a signé un triomphe prestigieux dans les rues de la Principauté et est devenu le nouveau leader du championnat, bénéficiant des difficultés de Lewis Hamilton (Mercedes). Le Britannique est parti sixième sur la grille, «condamné» à revenir sur un circuit où le dépassement est presque une mission «suicidaire». Et malgré ses efforts, il a terminé septième. Suppression des favoris, –Leclerc qui n’a pas pu prendre la sortie et Bottas alourdis par un malheureux échec technique à son arrêt, ils ont permis Carlos Sainz Profitez de sa chance avec une Ferrari de compétition et terminez deuxième sur le podium, égalant son plus grand succès en Formule 1 après le GP d’Italie 2020. Et il l’a réalisé lors de sa cinquième course pour la Scuderia et dans un décor de légende. Lando Norris (McLaren) a complété le «top 3».

Drame pour Leclerc

Charles Leclerc il n’a pas pu défendre sa première pole à Monaco. En fait, il est resté sans carrière. Hier samedi, il avait déjà prévenu de sa malchance infinie dans le grand prix à domicile, lorsqu’il s’était écrasé après avoir signé le meilleur temps en qualifications, ce qui valait la première pole de la saison pour Ferrari. Dès qu’il est sorti de la voiture, il a déclaré que sa principale préoccupation était que la boîte de vitesses de la SF21 avait été endommagée par le fort impact contre le mur. Ferrari a assuré qu’il ne prendrait pas de risques avec le moteur malgré sa pole position et que, s’ils découvraient une anomalie, ils le remplaceraient même si cela impliquait une pénalité de cinq positions.

Pour rester plus sereins, ceux de Maranello ont effectué un double contrôle ce dimanche dans lequel ils n’ont décelé aucun défaut. Mais, lorsque le moment de vérité est arrivé, le drame a éclaté dans la boîte Ferrari. A 40 minutes du départ, sur le tour d’installation, Leclerc a commencé à ralentir excessivement et il est vite devenu clair qu’il y avait un problème avec sa voiture. N’ayant pas le temps de réparer la voiture, le Monégasque a dit au revoir à une magnifique chance de victoire.

Verstappen, publié

Max verstappen il a hérité de la première position et avec lui presque une garantie de succès dans ce circuit. Sainz est parti de la troisième place, après le Néerlandais et Bottas. Le départ a été propre et l’équipe de Red Bull s’est rapidement mise en travers avec ses rivaux directs. De là, les stratèges de l’équipe ont mis en œuvre leurs différents plans pour le seul arrêt prévu, toujours conditionné par le trafic sur cet itinéraire.

Bottas a été le premier des favoris à montrer l’usure de ses pneus, avec 50 tours à faire, mais le premier à s’arrêter a été Hamilton, qui a profité au maximum de la fenêtre de trafic et est revenu à la huitième piste. Le Finlandais s’est arrêté un tour plus tard et la catastrophe était totale. Une roue de la W12 a été bloqué, de sorte qu’après plusieurs tentatives désespérées pour résoudre le problème, Mercedes n’a eu d’autre choix que de se retirer de la course pour Bottas. Sainz il a été automatiquement promu à la deuxième place.

Le Madrilène, avec suffisamment de marge, s’est arrêté au 33e tour et sans incident, assurant ainsi sa position et revenant en piste à 6 secondes de retard. Verstappen. Sainz a maintenu le bon rythme de la course qui était déjà évident depuis les essais de jeudi et s’est rapproché de Verstappen, à un peu plus de 2 secondes, même si le Néerlandais, grandi avec la possibilité d’attaquer le leadership de la Coupe du monde, n’a pas été surpris Carlos.

De derrière, des étincelles ont volé dans la bataille de Lando Norris (McLaren) et ‘Tchèque’ Pérez (Red Bull) pour la troisième place. L’Anglais a pris le pouls, mais le Mexicain, sorti neuvième, s’est justifié par une belle performance en Principauté, ainsi qu’un Sebastian vettel (Aston Martin), qui a signé son meilleur résultat à ce jour cette année, clôturant le «top cinq».

Fernando Alonso Il n’a guère réussi à résoudre sa désastreuse qualification de samedi, même s’il a amélioré sa position sur la grille (17e) pour terminer à une discrète 13e place. Mauvais équilibre pour l’Asturien sur un circuit dans lequel il compte deux victoires et dans lequel ce week-end ni lui ni son Alpine n’ont été à la hauteur.