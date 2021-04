Carlos Sainz discute de sa réputation de “ geek ” et de ses premiers souvenirs sportifs

Carlos Sainz dit qu’avoir une réputation de “ geek ” au sein de la F1 fait partie de son approche plus large pour tirer le meilleur parti de lui-même.

L’Espagnol profite de l’occasion pour en apprendre le plus possible – encore plus après avoir rejoint Ferrari.

Le passage à une nouvelle équipe comporte de nombreuses facettes, notamment en apprenant à travailler dans un nouvel environnement et en apportant des connaissances à ce nouvel environnement.

Avec beaucoup à faire, le joueur de 26 ans dit qu’il a passé autant de temps que possible à l’usine Ferrari de Maranello car il a dû repartir de zéro dans son développement quotidien avec la Scuderia.

«C’est une approche fondamentale, en particulier la première année dans une nouvelle équipe», a déclaré Sainz à propos de sa minutie lors d’une séance de questions-réponses avec le Corriere della Serra.

«De l’extérieur, vous ne comprenez pas à quel point il est différent de changer d’équipes et de voitures. C’est un autre monde, une autre catégorie. C’est normal que lors de mon premier GP avec Ferrari, je ne sois pas le même Carlos qu’au GP numéro 40 avec McLaren.

«Là, je savais tout – que faire de l’aileron avant, du différentiel, comment démarrer, comment diriger le développement.

«Ce sont des procédures que je dois maintenant apprendre [again], donc je veux rester autant que possible à Maranello.

Sainz a révélé qu’il avait reçu des leçons sur la façon de se souvenir de la façon de préparer ses voitures pour la course, ce qui, selon lui, lui avait aidé après avoir atteint la Formule 1.

Tel est son niveau d’intelligence dans ce domaine que le champion du monde 2009 Jenson Button a déclaré après des conversations avec le personnel de McLaren, ils disent qu’avoir Sainz dans le cockpit, c’est comme si un ingénieur conduisait la voiture.

«Mon père m’a appris», a déclaré l’Espagnol. «Quand j’avais 11 ans, il m’a demandé de me souvenir de la pression des pneus, de la configuration, du type d’essieu.

«Au début c’était difficile de l’écouter, je ne comprenais pas pourquoi je devais tout savoir. Ce n’est que maintenant que je le comprends et cela m’aide énormément en F1. Sans cette leçon, je n’aurais pas grandi.

