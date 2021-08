Carlos Sainz dit que Ferrari est “prêt” pour le titre 2022

in

Carlos Sainz pense que Ferrari progresse bien et sera prêt à se battre pour le titre la saison prochaine.

Après une campagne 2020 désastreuse au cours de laquelle l’équipe italienne disposait de machines suffisamment bonnes pour se battre dans le milieu de terrain inférieur et a finalement terminé 6e au championnat des constructeurs, cette saison a été un grand pas en avant.

Au cours de la première moitié de l’année, ils ont remporté deux pole positions, trois podiums et sont actuellement P3 au classement, à égalité de points avec McLaren.

Avec des changements de réglementation généralisés introduits la saison prochaine, l’opportunité est là pour que les choses s’améliorent encore pour eux, et Sainz pense qu’ils sont prêts à le saisir.

“Nous voulons continuer à nous améliorer en tant qu’équipe”, a-t-il déclaré selon givemesport.com.

“Et construire l’équipe pour essayer d’être aussi complète que possible, et avoir l’opportunité de remporter le titre l’année prochaine avec le nouveau règlement.

“Nous sommes prêts pour cela.”

En lutte pour la P3 dans le championnat des constructeurs, Ferrari semble s’être amélioré par rapport à la déception de l’an dernier : 2020 : 131 points

2021 : 163 points à ce jour L’équipe a renversé la vapeur cette saison mais il reste encore un long chemin à parcourir avant de pouvoir revenir au sommet#F1 pic.twitter.com/u5VI1zfLmE – PlanetF1 (@Planet_F1) 10 août 2021

Lors de sa première année avec l’équipe, Sainz a été l’un des pilotes les plus impressionnants d’une saison où tant d’autres ont eu du mal à s’adapter à leur nouvel environnement.

Deux des trois podiums de la Scuderia sont dus à l’Espagnol, et il a également plus de trois points de plus que son coéquipier. Charles Leclerc.

La façon dont il se compare au Monégasque le réconforte, mais il sent qu’il peut faire encore mieux à l’avenir.

“Mon rythme est bon, mais il y a un manque de régularité”, a-t-il ajouté.

« Et aujourd’hui, il faut vraiment mettre toutes les pièces du puzzle au bon endroit pour montrer une bonne performance en course.

« Je vais mieux maintenant et je suis rassuré de voir que j’ai toujours été proche de Charles en termes de vitesse. Mais il a réussi à organiser de meilleurs week-ends.

“Je sais que je peux faire beaucoup plus.”

Il a précédemment déclaré qu’il pensait que l’une des clés pour que Ferrari batte McLaren, son ancienne équipe, cette année dans la bataille pour la P3, sera lui-même de produire des performances “complètes” le week-end de course.

“Je pense que dès que je serai un peu plus à l’aise et que je commencerai à organiser des week-ends comme je le faisais auparavant chez McLaren, je pense qu’ils auront plus de mal à nous battre qu’ils ne le sont actuellement”, a-t-il déclaré à Channel 4.