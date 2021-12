Carlos Sainz dit que la fin de la saison de F1 a montré qu’il n’y avait pas de chef d’équipe chez Ferrari

Carlos Sainz dit que la façon dont il s’est comporté à la fin de la saison 2021 a montré qu’il n’y avait pas de chef d’équipe chez Ferrari.

L’Espagnol est arrivé à la Scuderia pour la campagne de cette année et devrait être derrière Charles Leclerc dans l’ordre hiérarchique interne, et c’est ainsi que cela a semblé commencer.

Mais il y avait toujours des indications que Sainz s’était installé dans sa nouvelle équipe plus rapidement que certains des autres pilotes qui ont déménagé pour 2021 – et ce sentiment s’est renforcé avec ses progrès au cours des dernières des 22 courses.

Avec Ferrari bénéficiant d’une amélioration des performances grâce à une mise à niveau du moteur, non seulement ils ont sauté et se sont éloignés de McLaren pour terminer troisième du championnat des constructeurs, mais il y avait une réalisation individuelle dont Sainz était fier.

Il a fini comme le pilote non-Mercedes ou Red Bull le mieux placé au classement, remplaçant ses anciens et actuels coéquipiers Lando Norris et Leclerc – qu’il a devancé de 5,5 points au cours de la saison.

Sainz a terminé chaque course, 20 d’entre eux dans les points et les deux autres juste à l’extérieur en P11, avec quatre podiums – et lors de l’avant-dernier grand prix en Arabie saoudite, il y a eu les premiers signaux que Leclerc devenait frustré alors qu’il défendait sa position de manière agressive contre son coéquipier.

Ferrari a insisté sur le fait qu’aucun des pilotes n’est le leader de l’équipe, bien que Leclerc y soit depuis deux ans de plus, et Sainz dit que cela a été prouvé par les résultats à la fin de la saison.

Bravo si vous êtes un bon opérateur 😎 Félicitations @CarlosSainz55, lauréat du prix Caschi d’Oro pour sa belle saison 2021 👏#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/zHncBDx0Uh – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 22 décembre 2021

« Vous pouvez toujours regarder l’année course par course, et dans certaines courses il n’y en avait pas et dans d’autres il y en avait, mais après 22 courses, la chance paie et tout le monde finit là où il mérite d’être », a déclaré Sainz, cité par Marca. .

« Ferrari ne se soucie pas de savoir quel pilote termine devant l’autre – il était important d’être troisième [in the Constructors’ Championship], la chose la plus importante.

« Chez Ferrari, il n’y a pas de leader, bien que peu de gens me croient et cela a été démontré à la fin de la saison – deux bons pilotes menant et dirigeant l’équipe, et je pense que cela continuera d’être le cas et je pense que c’est leur truc.

« Pour finir derrière quatre voitures [Mercedes and Red Bull] qui sont une seconde plus rapides – vous pensez qu’être le premier des autres est symbolique et un bon symbole pour ceux d’entre nous derrière.

Bien qu’il ait terminé cinquième du championnat officiel, Sainz était une place plus élevée dans les votes exprimés par les 10 chefs d’équipe – les différences étant inférieures à Norris mais supérieures à Valtteri Bottas et Sergio Perez.

« C’est une bonne chose que les chefs d’équipe vous choisissent, même si je ne sais pas à quel point ils le prennent au sérieux », a déclaré le joueur de 27 ans.

