Carlos Sainz dit qu’il “méritait de s’écraser” en FP3

Courant à seulement 20 cm de l’endroit où il aurait dû être, Carlos Sainz a déclaré qu’il « méritait de s’écraser » en FP3 sur le circuit de Zandvoort.

Sainz a maintenu la tradition du week-end d’au moins un drapeau rouge par séance d’essais samedi lorsqu’il a mis sa Ferrari au bac.

L’Espagnol a percuté la barrière au virage 3 lorsqu’il a perdu l’arrière de son SF21 à la sortie du virage 2 et au lieu d’aller à gauche dans le virage 3 incliné, il est monté dans la barrière.

L’avant et l’arrière de sa voiture ont été endommagés lors de l’impact.

“Au début, je ne savais pas ce qui s’était passé”, a déclaré Sainz, cité par Autosport.

“Ensuite j’ai eu un peu d’analyse, un peu de récupération dans ma tête, et après ce que j’ai vu en quali, c’est très clair maintenant qu’à quelques centimètres hors ligne il y a nettement moins de grip qu’en ligne il y a un peu de sable .

“Et j’ai raté le sommet d’environ 20 cm dans ce tour, et moi et vous pouvez peut-être voir que je soulève un peu de poussière, et je pense que c’est suffisant pour créer un accident sur ce circuit.”

Il était l’un des trois pilotes à s’écraser samedi avec les coéquipiers Williams dans les barrières en qualifications.

Sainz estime que le circuit impitoyable signifie que les pilotes paient le prix même pour la plus petite des erreurs.

“En termes de défis”, a-t-il déclaré, “loin de Monaco et de Bakou, je pense que c’est le plus grand défi de la saison pour le pilote.

“Je l’ai aimé. Même [in] l’accident, j’avais l’impression que je méritais de m’écraser.

« Être hors ligne à 20 cm, car c’est ainsi qu’un circuit devrait être.

« Le prix que nous avons tous payé lorsque nous avons commis des erreurs est la façon dont la F1 devrait être et la façon dont nous voulons que les circuits du futur soient, pas dans la direction où ils sont allés il y a 10 ans. Cela a été malheureux.

Le patron de l’équipe Ferrari, Mattia Binotto, a déclaré à Sky Sports 30 minutes seulement avant le début de la Q1 qu’il n’était pas sûr que les mécaniciens de Sainz seraient en mesure de réparer sa voiture à temps.

L’Espagnol dit qu’il avait également des doutes.

“C’était dans le doute jusqu’à ce que je me retire des stands”, a-t-il déclaré.

« Normalement, lorsque vous êtes dans ce genre de situation, votre esprit a tendance à entrer dans un état un peu négatif, car vous venez de vous écraser, vous venez de coûter à l’équipe une réparation massive à faire, et vous êtes négatif, tu penses que tu n’y arriveras pas.

« Et soudain, la mécanique rend les choses impossibles, et vous êtes sorti.

« C’est un moment de haute pression et de haute tension pour tout le monde et vous devez en quelque sorte vous recentrer, vous devez vous assurer de ne pas le mettre à nouveau dans le mur, puis faire les qualifications. C’est délicat.