Carlos Sainz dit qu’il n’y a « personne de plus talentueux que Charles Leclerc sur un tour sec »

Carlos Sainz a qualifié son coéquipier Charles Leclerc de « l’un des plus grands » qualifiés en Formule 1, après avoir vu à quelle vitesse il est sur un tour dans la même machine.

Leclerc est connu depuis longtemps pour sa vitesse un samedi, mais après avoir été témoin de la compétition, Sainz a déclaré que son collègue Ferrari était un « défi » à battre en qualifications.

Le Monégasque mène actuellement son coéquipier 13-7 dans les qualifications jusqu’à présent cette saison et Leclerc a remporté deux superbes pole positions inattendues plus tôt dans l’année, respectivement à Monaco et à Bakou.

Sainz a déclaré qu’il aimait se mesurer aux meilleurs et qu’il ne tarit pas d’éloges sur la façon dont son coéquipier s’acquitte de son travail.

« Je pense que Charles est le meilleur en qualifications », a déclaré Sainz au magazine GP Racing. « Il est l’un des plus grands, sinon le plus grand présent de la F1 aujourd’hui.

«Je ne réalise cela que maintenant, car je le vois s’exprimer à des niveaux très élevés. Je ne parle pas seulement de sa vitesse, mais aussi du fait qu’il a une très bonne éthique de travail.

« Il travaille bien avec l’équipe et pour être honnête, il a beaucoup de points forts qui font de lui un pilote si fort.

« C’est un défi que j’apprécie et je sais qu’il n’y a probablement personne de plus talentueux que Charles sur un tour sec dans une Ferrari. »

La paire est toujours à égalité au classement des pilotes avec seulement 6,5 points séparant Sainz de son coéquipier avant les deux dernières courses, le directeur de l’équipe Mattia Binotto confirmant qu’ils sont toujours libres de courir à armes égales en Arabie saoudite et à Abu Dhabi. .

Leurs performances combinées au cours du récent triplé ont également permis aux pilotes de la Scuderia d’aider l’équipe à creuser un écart de 39,5 points sur McLaren dans le championnat des constructeurs, après avoir été derrière eux pendant une grande partie de la saison.

À l’approche de la fin de sa première saison chez Ferrari, Sainz a déclaré au Mexique qu’il se sentait « complètement à l’aise » avec l’équipe.