Carlos Sainz échangerait des moteurs bruyants contre des courses passionnantes

Carlos Sainz dit que le rugissement des moteurs de F1 ne lui donne plus la « chair de poule » comme avant – mais insiste sur le fait que le facteur de bruit ne doit pas être « surestimé ».

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, fait partie de ceux qui appellent au retour des “moteurs à haut régime qui sonnent fantastiquement”, comme ils l’ont fait il y a une quinzaine d’années.

Mais les temps ont évolué et la Formule 1 a maintenant de plus gros poissons à fouetter, à la fois en termes d’impact et de contribution aux questions environnementales et aussi pour garantir qu’elle offre des courses passionnantes.

Bien que Sainz se souvienne avec une certaine tendresse des cris des moteurs qu’il entendait lorsqu’il était emmené au Grand Prix d’Espagne par son père champion de rallye dans sa jeunesse, il pense que le son est « accessoire » par rapport à la situation dans son ensemble.

“Le son n’est plus aussi spectaculaire qu’avant”, a déclaré l’Espagnol de 26 ans lors d’une interview avec Auto Motor und Sport.

“Quand j’avais 10 ans et que je suis allé à une course de Formule 1 pour la première fois, j’avais presque peur, ces moteurs étaient si bruyants. Je ne pouvais pas comprendre comment quelque chose pouvait faire autant de bruit sans exploser.

« Ce sentiment n’est plus là aujourd’hui. Mais ces moteurs ne sont en aucun cas silencieux. J’ai encore besoin de bouchons d’oreilles dans le garage. Le son n’est pas aussi mauvais qu’on le prétend, mais il ne vous donne pas la chair de poule comme avant.

« Mais vous ne devriez pas surestimer le son. Quand plusieurs équipes courent pour le titre et les victoires, quand les pilotes peuvent se dépasser jusqu’au dernier tour, alors tout le reste est oublié.

« Le plus important est de rendre les courses aussi excitantes que possible. Tout le reste est accessoire. »

En ce qui concerne le rôle de la F1 alors que le changement climatique devient un problème de plus en plus important, le pilote Ferrari a ajouté : « Nous devons absolument rester pertinents pour la série.

« Je pense que les groupes motopropulseurs hybrides actuels sont sous-estimés. On parle beaucoup trop peu de l’efficacité de ces moteurs.

« En 2013, ils ont brûlé 180 kilogrammes d’essence sur une distance de course. Aujourd’hui, nous avons besoin de 100 kilogrammes pour la même distance mais avec beaucoup plus de puissance.

“D’accord, nous avons un peu perdu le son, et pour les nostalgiques comme moi, ça fait un peu mal, mais il s’agit de trouver le meilleur compromis et d’obtenir le meilleur des deux mondes.”