Carlos Sainz espère que Ferrari évitera un résultat « bizarre » au Grand Prix d’Abu Dhabi

Carlos Sainz insiste sur le fait que faire en sorte que Ferrari clôture la P3 dans le championnat des constructeurs est plus important que la lutte individuelle dans laquelle il est impliqué.

Fidèle à son surnom de « Smooth Operator », l’Espagnol a connu une séance de qualification plus sereine pour le Grand Prix d’Abou Dhabi qu’il ne l’avait fait en Arabie saoudite une semaine plus tôt, lorsque des moments difficiles ont conduit à une place P15 sur la grille.

Cette fois, le pilote Ferrari est apparu temporairement en tête de la feuille de temps en Q2 grâce à un train de pneus tendres, puis a pompé dans un tour impressionnant de Yas Marina à la fin de la Q3 pour décrocher un départ P5 – deux places devant le sien. coéquipier, Charles Leclerc.

Bien que Lando Norris commence deux places devant, Ferrari compte 38,5 points d’avance sur McLaren dans la course à la P3 et cela semble presque impossible à faire demi-tour dans cette dernière course de la saison.

Mais l’honneur d’être le premier pilote non-Mercedes ou Red Bull de 2021 avec Leclerc, Norris et Sainz couvert par une fourchette de seulement 8,5 points est à gagner.

Sainz, cependant, maintient que ce n’est pas un objectif pour lui à Abu Dhabi, même si cela représenterait un excellent exploit s’il pouvait terminer devant son estimé coéquipier au classement lors de sa première saison avec la Scuderia.

Bon P5 à seulement des centaines de P3. Prendre soin des pneus en S1 et S2 pour attaquer dans le secteur 3 était la clé. Le dépassement ne sera pas facile demain, mais on y va. Je vais pousser pour terminer ma première saison avec la Scuderia Ferrari en beauté ! – Carlos Sainz 11 décembre 2021

« Je le regarde mais ensuite je pense que pour terminer P5, quelque chose doit arriver à Charles et Lando, et je ne veux pas que quelque chose de bizarre arrive à Charles demain parce que nous voulons ce P3 dans les constructeurs », a déclaré le joueur de 27 ans. vieux dit Sky Italia.

«Pour moi, ça ne change pas grand-chose de finir P5, P6, P7 [individually]. Déjà en lutte avec Lando et Charles alors qu’ils en sont à leur troisième année avec la voiture, pour moi c’est déjà une bonne année.

« Si je termine cette année avec une bonne course à la fin, je me dirige vers l’hiver avec beaucoup de confiance et de bonheur, donc ça ne change pas ma vie.

À propos de sa séance de qualifications beaucoup plus positive que sept jours plus tôt, Sainz a déclaré à Formula 1.com : « J’en avais besoin après une difficile à Djeddah, où j’étais très rapide mais pas assez intelligent pour savoir comment utiliser ma vitesse. Ici, je voulais en profiter petit à petit tout au long du week-end et j’ai définitivement culminé au bon moment en quali.

« Ce n’est pas une qualification facile car il y avait beaucoup de matchs de stratégie, avec des tours de piste, etc., mais nous l’avons très bien géré et avons réalisé un beau tour à la fin.

« Lando a dû en faire un assez bon parce que le mien était sympa, alors félicitations à lui et demain nous lui donnerons une course. »