“Carlos Sainz est déjà parmi les meilleurs”

Marc Gene Il a vécu intensément les 31 éditions du Grand Prix d’Espagne qui se sont déroulées sur le Circuit de Barcelone. Il connaît Ferrari comme personne et aussi la Formule 1, puisqu’il y est lié depuis 23 ans. Le coureur catalan analyse le grand prix qui se déroule ce week-end, ce qui est passionnant en raison de la lutte entre Hamilton et Verstappen et aussi par la présence de Alonso et Sainz dans le gril.

Que signifie la course à domicile pour un pilote?

31 années consécutives, c’est un nombre impressionnant et depuis 1999, l’année de mes débuts avec Minardi, je l’ai suivi avec une grande intensité. C’est un grand prix qui est toujours spécial, unique, pour l’intérêt qu’il suscite, l’environnement et l’atmosphère qui l’entoure.

Pour la deuxième année consécutive, il n’y aura pas de public, bien qu’à la dernière minute, un millier d’abonnés se trouvent sur le stand principal & mldr;

C’est dommage, car si la course avait eu lieu dans deux semaines il y aurait eu un public avec une situation plus stable et la fin de l’état d’alarme. Un millier de fans, sur un circuit de cette taille, c’est très peu.

Dans cette édition, tous les ingrédients étaient réunis pour qu’il y ait une belle entrée, avec le retour d’Alonso, Sainz aux commandes d’une Ferrari et un championnat très ouvert & mldr;

Pendant des années, nous n’avons pas eu un combat aussi direct que celui que Hamilton et Verstappen ont maintenant. Derrière eux, pas trop loin, il y a beaucoup d’égalité entre cinq équipes. Je veux penser que le contrat sera renouvelé et que les gens pourront profiter d’avoir deux pilotes dans les meilleures équipes à l’avenir.

Êtes-vous optimiste quant au renouvellement de l’accord entre le Circuit et la F1?Ce serait incongru qu’elle soit perdue et je ne comprendrais pas qu’un grand prix ait été manqué avec cette tradition, au moment d’avoir deux pilotes dans des équipes de tête et à côté d’une ville très attractive. La F1 a la prédisposition à continuer et la seule chose qui manque est que le gouvernement veut parier au minimum sur ce sport, sachant que s’il est perdu il en coûtera cher pour le récupérer car il y a beaucoup de prétendants.

L’égalité entre Hamilton et Verstappen est-elle réelle?

C’est réel, mais le test final aura lieu précisément à Barcelone, qui est le circuit le plus représentatif de la compétitivité des voitures, car c’est une excellente piste d’essai et il y a beaucoup de dégradation des pneus. Quoi qu’il en soit, je pense qu’il y a très peu de différences, que le combat ira jusqu’au bout et que selon le circuit une voiture sera légèrement en avance. Ce circuit particulier nous donnera une idée plus tendance de ce qui peut arriver et où chacun se trouve.

Ferrari a rejoint cette année Carlos Sainz, un pilote avec de grands progrès & mldr;

J’ai été surpris et je dois avouer que l’année dernière nous n’avons pas suffisamment valorisé ni son travail ni celui de Norris avec la McLaren. Leclerc est l’un des meilleurs pilotes de la grille, avec un grand talent, et Carlos a montré qu’il était à son niveau et qu’il était déjà parmi les meilleurs. C’est un pilote extrêmement rapide, fiable, travailleur, intelligent et méthodique. Il a pris un bon départ chez Ferrari, sans aucun doute. L’équipe est ravie de lui pour sa discipline et son travail, alors qu’il a battu le Tifosi dès le premier jour, au-delà de parler italien, car il est honnête et compétitif. Il fait un excellent couple avec Leclerc et je pense qu’il est le plus équilibré du championnat.

Et les conducteurs sont ravis de la voiture?

Nous avons fait un pas en avant par rapport à l’an dernier et je pense que nous pouvons terminer troisième du championnat des constructeurs. Pour l’ADN de Ferrari, cela ne suffit pas, mais si vous l’analysez, je ne m’attendais pas à une amélioration comme celle que nous avons apportée. Les conducteurs en veulent toujours plus, bien sûr, mais sont relativement satisfaits de la voiture dont ils disposent & mldr; surtout par rapport à l’année dernière.

Fernando est de retour sur la grille après deux ans hors de la F1 et est l’une des grandes attractions du week-end …

Avant Barcelone, il a déjà laissé des flashs de sa classe. Ce qu’il a fait à Bahreïn en qualifications était très exceptionnel, tout comme sa performance dans la course de Portimao. Il lui reste encore un week-end complet à faire, mais les pilotes qui ont une nouvelle voiture ont du mal. Une pré-saison d’une journée et demie est ridicule. Il faut y repenser car quiconque fait un changement d’équipe est impossible de connaître la voiture au début du championnat.

Alonso a 39 ans, l’âge ne compte-t-il pas en Formule 1?

Oui, cela compte, bien sûr, mais chaque personne est différente. Un exemple en Formule 1 est Raikkonen, qui avec plus de 40 ans se comporte très bien. Un autre cas à souligner dans le sport automobile est celui de Carlos Sainz senior, qui mérite de figurer dans un livre pour sa compétitivité et sa capacité à motiver. Quant à Fernando, il est clair que sa vie est la suivante, être heureux de concourir chaque week-end et dans n’importe quelle discipline. L’âge pour lui n’est pas un handicap. On le verra tout au long de l’année, mais je ne pense pas qu’il ait rien perdu et j’ai le sentiment qu’il est à un très haut niveau.

17 ANS CHEZ FERRARI: UNE INSTITUTION COMPLÈTE

Marc Gené est arrivé chez Ferrari fin 2004 après avoir fait un test à Barcelone en tant que pilote d’essai après avoir concouru avec Minardi et Williams. Le barcelonais a déjà passé 17 saisons avec ceux de Maranello, où il a exercé différentes fonctions et est devenu une institution. «Je connais très bien la maison et je ne peux pas nier que c’est ma deuxième famille. J’aime beaucoup travailler avec les Italiens, chez Ferrari et me sentir toujours comme un pilote parce que je conduis toujours des voitures de Formule 1. Je sais que mon temps est passé et maintenant je fais d’autres choses au sein de Ferrari, et je suis fier qu’ils aient compté sur moi pour tant d’années & rdquor;, explique-t-il.

Il est l’un des pilotes qu’il apprécie le plus dans la Scuderia car parmi vos tâches est de conduire des voitures que tout le monde aimerait conduire, c’est-à-dire les voitures historiques de la Scuderia Ferrari. «Parmi les emplois que j’ai, l’un des meilleurs est d’être au sein du groupe F1 Clienti, qui sont les meilleurs clients de Ferrari au monde et qui finissent par acheter la formule 1 la plus représentative. Actuellement, ils sont vendus jusqu’en 2013, puisque ceux de la technologie hybride ne le sont pas encore. Dans deux semaines, j’ai un test avec une voiture de 2017 et ce sera la première fois que je teste une F1 de génération actuelle et j’attends certainement avec impatience car jusqu’à présent je n’ai testé que les V8.. Il y a deux semaines, j’ai testé la voiture avec laquelle Alonso a gagné à Barcelone en 2013, sa dernière victoire, qui appartenait à un client suisse. Tester ce type de voiture est un travail inestimable et j’ai beaucoup de chance & rdquor ;.