Carlos Sainz est prêt à relever le défi si la voiture Ferrari 2022 est

Carlos Sainz a déclaré qu’il était « difficile » de placer Ferrari dans l’ordre hiérarchique 2022, mais il est « prêt » à se battre si la voiture est à la hauteur du défi.

Sainz a connu une excellente première année avec la Scuderia, étant monté sur le podium à quatre reprises et sa dernière course vers la P3 l’a vu dépasser Lando Norris et son coéquipier Charles Leclerc pour terminer cinquième du Championnat des pilotes 2021.

La saison dernière a également vu une reprise de Ferrari. Après avoir connu les pires performances de leurs constructeurs en 40 ans, Sainz et Leclerc ont mené une charge pour prendre le « meilleur du reste » derrière Mercedes et Red Bull à la fin de la saison.

Les changements radicaux de réglementation à venir pour la Formule 1 en 2022 ont laissé aux équipes un nouveau départ qui est susceptible de brouiller le classement compétitif des années précédentes.

Avec cela, l’Espagnol se dit prêt pour la bataille si l’équipe est capable de concourir à l’avant – mais cela reste une inconnue pour le moment.

Au plaisir de vous avoir à nouveau à nos côtés en 2022, #Tifosi. Comment allez-vous soutenir l’équipe cette année ?#essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/8pWUmZ6tMf – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 5 janvier 2022

« En ce qui concerne Ferrari en 2022, il est très difficile de savoir où nous serons l’année prochaine », a déclaré Sainz à AS.

« Mais je pense que l’équipe a beaucoup grandi et au cours de la saison, nous sommes devenus une équipe beaucoup plus forte en termes d’arrêts aux stands, de stratégie, de pneus, de manière d’exécuter le week-end…

« Si la voiture est bonne cette année, nous sommes prêts. »

Leclerc a admis qu’il était « beaucoup poussé » par Sainz chez Ferrari, après avoir été battu en une saison par un coéquipier pour la première fois de sa carrière en Formule 1.

Malgré les débuts que Sainz a eu avec l’équipe, ce qui a déjà conduit l’équipe à discuter d’une prolongation de contrat au-delà de la saison prochaine, le joueur de 27 ans a déclaré qu’il souhaitait toujours obtenir plus de performances de lui-même, en particulier s’il allait contester pour le plus gros prix de tous.

«Je dois m’améliorer dans tout. En tant que conducteur, je ne suis jamais satisfait à cent pour cent de l’une de mes facettes. Je pense qu’ils ont tous une marge d’amélioration.

« Chaque année, j’entre dans l’hiver sachant que je dois m’améliorer dans tous ces domaines si je veux continuer ma progression en tant que pilote et être champion du monde de F1.

« Ce que je sais, c’est qu’en tant que pilote, je veux me battre pour un championnat du monde et que je suis prêt pour la saison prochaine, il se peut qu’il y ait une F1 très proche ou qu’il y ait quelqu’un qui appuie sur le bouton et domine. «