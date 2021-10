Carlos Sainz est toujours le « même Carlos, mais le fait juste pour Ferrari » ces jours-ci

Carlos Sainz estime que, malgré « l’énorme responsabilité » de conduire pour Ferrari, il ne pense pas que cela l’a changé en tant que personne.

L’Espagnol a reçu de nombreux éloges tout au long de la saison pour sa bonne adaptation au pilotage de la Scuderia, l’ancien pilote Toro Rosso Jaime Alguersuari allant récemment jusqu’à dire qu’il pourrait avoir un potentiel de champion du monde en lui.

Sainz a actuellement un demi-point d’avance sur son coéquipier Charles Leclerc au classement du Championnat du monde, le duo ayant formé un partenariat de travail solide chez Ferrari cette année.

Mais après avoir quitté McLaren, une autre des équipes les plus célèbres du sport, Sainz dit qu’il s’est habitué à la sensation de conduire pour la Scuderia.

« Cela semble réel, quand vous le réalisez enfin, et que vous vivez simplement avec », a-t-il déclaré dans une interview avec Autosport.

« C’est une situation étrange parce qu’un jour vous vous réveillez en disant : ‘D’accord, je vais être un pilote Ferrari.’

« Alors, comment vous sentez-vous ? C’est toujours le même Carlos. C’est toujours le même gars. C’est toujours le même pilote, avec la même passion, avec le même talent, qui fait le travail.

« C’est juste que vous le faites pour Ferrari. C’est une énorme responsabilité, surtout lorsque vous conduisez en Italie. C’est la chose la plus importante.

🤤 Comme un gosse dans une confiserie !! Quelle couleur choisiriez-vous pour la voiture de vos rêves ? Bientôt des mises à jour !! –#carlossainz#FerrariTailorMade pic.twitter.com/Z3AKdzrYDx – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 19 octobre 2021

La marchandise Ferrari de Carlos Sainz est disponible via la boutique officielle de Formule 1

Alors que Sainz est bien habitué à l’attention qui vient d’être un pilote de Formule 1 dans l’ensemble, et à l’attention supplémentaire qui vient en conduisant la voiture écarlate, il n’est pas surprenant qu’il ait remarqué la plus grande différence dans la façon dont il est traité lors de la course à domicile de l’équipe. de retour en septembre.

Cependant, il a toujours l’impression que l’intensité supplémentaire ne l’a pas changé en tant que personne.

« Quand vous allez à Monza, vous réalisez soudainement ce que c’est d’être un pilote Ferrari. Vous le ressentez partout dans le monde », a-t-il déclaré.

« Mais quand vous allez à Monza et qu’ils se sont un peu ouverts là-bas à Monza et les quelques événements que nous avons eus là-bas, vous vous rendez compte soudainement : « d’accord, c’est énorme ! »

« C’est encore plus grand que ce que j’imagine. Mais tu es toujours le même Carlos, et rien ne change dans ce sens.