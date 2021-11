Carlos Sainz et Lando Norris ‘trash talk’ après le Grand Prix du Mexique

Lando Norris et Carlos Sainz ont eu des discussions de poubelle légères alors que la campagne 2021 entre dans sa phase cruciale.

Sainz est passé de McLaren à Ferrari pour 2021, ce qui signifie qu’il est maintenant dans une bataille contre son ami et ancien coéquipier Norris alors que les deux équipes se battent pour obtenir la P3 dans le championnat des constructeurs.

Lors de la dernière manche au Mexique, Norris a eu l’inconvénient de partir de la P18 à la suite d’un changement de groupe motopropulseur, mais a récupéré pour obtenir un point solitaire pour la P10.

Mais avec l’échec de Ricciardo à marquer dans l’autre McLaren, alors que Charles Leclerc franchissait la ligne P5 pour Ferrari et Sainz P6, cela signifiait que la Scuderia remplaçait McLaren en P3 au classement des constructeurs.

« C’était une bonne course de mon côté, je ne pense pas que nous aurions pu faire beaucoup plus », a déclaré Norris lors d’une interview aux côtés de Sainz dans le paddock.

« J’ai eu un peu de malchance dans le virage 1 avec où je devais aller [Valtteri] Bottas [spinning], mais à part ça, je pense que c’était convenable.

« Un point c’est plus que rien, pas beaucoup par rapport à ces gars-là [points at Ferrari’s Sainz], les gars que nous devions battre aujourd’hui.

Invité à demander à Sainz à quoi il pourrait ressembler pour les battre le week-end prochain au Brésil, Norris a demandé avec un sourire : « Est-ce la planche de barge ? Milieu du déflecteur ? »

En riant, Sainz a répondu: « Ah ouais, je vous le dis depuis le début de l’année », l’Espagnol confirmant qu’il y avait juste un peu de « parler poubelle ».

La « conversation poubelle » s’est poursuivie lorsqu’on a demandé aux deux pilotes quelle équipe obtiendrait finalement cette P3, Ferrari détenant désormais 13 points d’avance sur McLaren.

« Je pense que ça va être serré, je pense que ces gars du Brésil et du Qatar, Abu Dhabi devraient également être rapides », a prédit Sainz.

En regardant Norris pour obtenir des éclaircissements, le Britannique a répondu: « Des virages longs, hmm, je ne sais pas à ce sujet. »

« Ce sera un bon combat, Carlos n’est pas très bon dans les virages à grande vitesse ! ajouta Norris.

Comme Norris, Sainz a également souffert au départ en évitant deux incidents devant, mais s’est battu pour gagner une chance de dépasser Gasly pour la P4.

Ferrari échangerait finalement à nouveau leurs pilotes après que Sainz n’ait pas pu faire le mouvement, ce qui signifie que c’était Leclerc en P5 et Sainz P6 à la fin.

« Très heureux parce que nous avons fait un très bon travail en équipe », a déclaré Sainz à propos de son Grand Prix du Mexique.

« Malchanceux de mon côté au départ un peu comme Lando, juste les deux chutes étaient juste devant moi, j’ai dû faire des manœuvres d’évitement et j’ai perdu deux positions que je n’aurais pas dû perdre.

« À partir de là, tout était question de rythme et honnêtement, nous aurions pu être très rapides et encore une fois réussi à mettre [together] un rythme très soutenu, une bonne gestion des pneus, nous avons réussi à obtenir une chance pour Gasly, puis nous avons décidé d’échanger les voitures.

« Un peu brouillon à la radio, mais je pense que nous avons bien exécuté en équipe toute la stratégie. »