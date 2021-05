Carlos Sainz et Lucas Cruz, dans l’Audi « Dream Team » pour le Rallye Dakar

31/05/2021 à 12:11 CEST

Audi est le premier constructeur automobile à se battre pour la victoire au classement général du mythique Rallye Dakar avec un véhicule équipé d’un groupe motopropulseur électrifié, représentant une révolution énergétique dans les épreuves de raid. Pour s’attaquer à ce projet ambitieux, Audi Sport a constitué un line-up avec trois illustres équipes de pilotes.

Carlos Sainz / Lucas Cruz (Espagne), Mattias Ekström / Emil Bergkvist (Suède) et Stéphane Peterhansel / Edouard Boulanger (France) concourra pour Audi dans le rallye le plus difficile au monde, qui se déroulera du 2 au 14 janvier 2022. Selon les termes de Julius Seebach, directeur d’Audi Sport GmbH et responsable du sport automobile : « Il n’est pas exagéré de parler d’une ‘équipe de rêve’.

Stéphane il est le pilote le plus titré de l’histoire du Dakar. Carlos Il a remporté cette épreuve et le championnat du monde des rallyes à plusieurs reprises. Oui Mattias C’est l’un des pilotes les plus polyvalents au monde, avec lui nous avons déjà célébré de nombreux succès dans le passé. En plus de la vitesse, ils apportent tous une grande expérience et une grande motivation à notre équipe. Et il en va de même pour ses copilotes, qui jouent un rôle de plus en plus important dans le Rallye Dakar & rdquor ;.

« Au final, ce sont les pilotes et copilotes qui font la différence au Rallye Dakar & rdquor ;, explique-t-il. Andreas Roos, responsable des programmes de course officiels d’Audi Sport. « Le fait que nous ayons trois équipes de pilotes de haut niveau est rassurant ; nous pouvons mettre une coche lorsqu’il s’agit de dire que nous avons bien fait notre travail à ce stade. Il nous reste maintenant à terminer le développement de notre voiture innovante et à donner le signal de départ, en janvier prochain, à la révolution énergétique des raids & rdquor ;.

« Au Rallye Dakar, le travail d’équipe et la fiabilité sont cruciaux », dit-il. Sven Quandt, directeur de Q Motorsport. « Il faut une équipe soudée, une voiture super fiable et des pilotes expérimentés. Dans le Dakar, vous ne pouvez pas conduire à la limite en permanence, la stratégie est la clé. Je suis très heureux que nous ayons trois équipes fortes et renommées, nous connaissons très bien leurs qualités & rdquor ;.

Carlos Sainz (59) est une légende vivante du sport automobile. L’Espagnol a remporté deux fois le Championnat du monde des rallyes (1990, 1992) et a célébré trois victoires au Rallye Dakar à ce jour : en 2010, 2018 et plus récemment en 2020, lors de la première en Arabie saoudite. « Même à 59 ans, j’ai toujours faim de succès ; sinon je n’aurais pas accepté ce nouveau challenge & rdquor;, explique Sainz. « Depuis mon enfance, mon rêve était de devenir pilote de rallye. Ma passion n’a pas changé & rdquor ;.

La marque Audi a toujours été très spéciale pour «El Matador». «L’Audi quattro a changé le championnat du monde des rallyes pour toujours», ajoute-t-il. Sainz. «Maintenant, nous allons essayer quelque chose de similaire au Dakar. Les ingénieurs ont beaucoup plus de liberté ici que dans les autres races. Je leur fais entièrement confiance et j’essaierai de mettre mon expérience au service du développement d’une voiture rapide et performante. Le Dakar est le défi ultime pour un groupe motopropulseur électrique. C’est un projet fantastique et extrême et j’ai hâte de tester la voiture pour la première fois. Ce que je pourrais

Voir jusqu’ici me donne beaucoup de confiance & rdquor;.

Sainz partagera le cockpit avec Lucas Cruz (46 ans), qui au début de sa carrière a fait partie d’une des équipes juniors de rallye de son compatriote, avant de découvrir les raids. « 2021 est ma 20e année dans ce sport & rdquor ;, explique-t-il Croix. “J’ai déjà participé au Rallye Dakar avec différents pilotes Carlos m’a demandé de travailler ensemble pour Volkswagen en 2009. Je n’aurais jamais rêvé de le faire avant. Un an plus tard, nous remportions le Dakar ensemble pour la première fois, et trois fois au total depuis. Carlos c’est un super pro. Votre seul objectif est de gagner. Il exige de chacun la même concentration dont il fait preuve : des mécaniciens, des ingénieurs, du copilote & mldr; Nous avons une bonne connexion, c’est moi qui apporte l’influence rassurante dans la voiture. Travailler avec lui est un plaisir & rdquor ;.

À Lucas Cruz C’est aussi un défi pour lui d’aborder le Rallye Dakar avec une voiture équipée d’un groupe motopropulseur électrifié. « Audi est le premier constructeur à présenter une voiture de ce type », commente l’Espagnol. « Il est important et positif pour notre sport de franchir une telle étape et de miser sur de nouvelles énergies dans l’épreuve automobile la plus difficile au monde. Le Dakar est très compliqué. Audi ose faire quelque chose que personne n’a jamais fait auparavant, c’est l’avenir & rdquor ;.

Mattias Ekström (42 ans) a passé l’essentiel de sa carrière sous le drapeau des quatre anneaux, notamment en DTM, où il a remporté le titre à deux reprises avec Audi (2004 et 2007). Le pilote suédois a prouvé sa polyvalence en remportant également le championnat du monde de rallycross en 2016, en plus de ses étapes réussies dans le championnat du monde des rallyes, NASCAR et la série australienne de supercars. En 2021, il concourt pour CUPRA dans la nouvelle série Extreme E de véhicules tout-terrain électriques. Plus tôt cette année, il a également fait ses débuts au Rallye Dakar.

«Le Dakar sera sans aucun doute l’une des aventures les plus excitantes de ma carrière», dit-il Ekström. « Entreprendre ce projet passionnant avec l’équipe, avec qui j’ai célébré mes plus grands succès, est fantastique. Même si j’ai 43 ans, comparé à Carlos Oui

Stéphane Je me sens comme un junior. Dans ce sport, vous avez besoin de beaucoup d’expérience à tous égards, et j’ai encore beaucoup à apprendre. Mais je veux vraiment & rdquor ;.

Le copilote de Mattias Ekström est son compatriote Emil bergkvist (26 ans), qui était également pilote de rallye. « Je viens de la même région que Mattias, qui a toujours été une idole pour moi, tous les fans de sport automobile en Suède le connaissent & rdquor;, commente-t-il Bergkvist. « Quand j’ai arrêté de conduire, je l’ai appelé pour lui demander si je pouvais travailler dans son équipe. Je suis maintenant votre copilote et c’est un honneur pour moi de pouvoir travailler avec Mattias et faites partie de ce grand projet Audi’.

Stéphane Peterhansel (55) est « Monsieur Dakar & rdquor ;. Le Français a remporté 14 fois le raid le plus difficile du monde, avec six victoires en moto et huit en auto. «J’adore la nature et les beaux paysages», explique-t-il Peterhansel. « Sur le rallye Dakar, nous avons voyagé dans des endroits fascinants que je ne pourrais pas voir autrement. Le Dakar est l’une des dernières aventures de ce monde, et il est au bord d’un changement radical: l’avenir est électrique. Dans dix ans, tout le monde conduira des voitures électriques, et le Dakar est un test extrême pour cette technologie.

Nous voulons être la première équipe à remporter le Rallye Dakar avec une voiture dotée de la technologie de propulsion électrique. J’attends avec impatience ce projet ambitieux avec Audi & rdquor ;. « Nous sommes face à une nouvelle ère, le monde entier se dirige vers la mobilité électrique, et le sport automobile doit faire de même & rdquor ;, ajoute le copilote de Peterhansel, Edouard Boulanger (42). « Audi ne part pas de zéro, elle apporte beaucoup d’expérience acquise au Mans et en Formule E. L’histoire l’a montré : quand la marque fait face à quelque chose de nouveau dans le sport automobile, elle le fait bien. Faire partie de l’équipe Audi est une grande responsabilité et une autre étape importante dans ma carrière, je ne veux pas décevoir les attentes. Ingénieur de formation, Boulanger Il connaît le Rallye Dakar depuis de nombreuses années à divers titres. En 2021, il a été pour la première fois copilote de Peterhansel et ils ont remporté la victoire. “J’admire Stéphane depuis qu’il est gamin & rdquor;, ajoute Boulanger. « Nous nous connaissons personnellement depuis 13 ans et maintenant nous travaillons ensemble dans le cockpit, il est le meilleur dans ce sport & rdquor ;.