Carlos Sainz était frustré, sentant qu’il avait “ laissé des points sur la table ” en Espagne

Carlos Sainz a été déçu d’une arrivée P7 en Espagne, estimant qu’il «laissait des points sur la table» alors qu’il passait la majeure partie de sa course coincé derrière les autres pilotes.

Le pilote Ferrari s’était qualifié P6 sur la grille mais a perdu quelques places au départ de sa course à domicile, mais il n’a pas réussi à dépasser Daniel Ricciardo dans les dernières étapes pour revenir dans le top six.

Après que son coéquipier Charles Leclerc a couru une course solide et est revenu à la maison en P4, Sainz a dû réfléchir à ce qui aurait pu être un jour où Ferrari semblait avoir un rythme soutenu à Barcelone.

“Pas très satisfait, pour être honnête”, a déclaré Sainz à Formula1.com après la course. «La voiture était meilleure que le résultat. J’avais l’impression qu’aujourd’hui, pour la première fois de l’année, nous étions clairement la voiture la plus rapide du milieu de terrain, mais j’ai réalisé un mauvais premier tour.

«Plus que le premier tour, c’est que j’étais coincé dans le virage 1 et que je ne pouvais aller nulle part. Je suppose que j’ai besoin d’analyser ce que je peux faire de mieux au début pour ne pas perdre les positions. Parce qu’à partir de là, nous nous battions pour rentrer.

«Dépasser était très difficile – possible – mais très, très difficile, surtout pour nous. Nous avons exécuté une bonne stratégie, quelques arrêts aux stands et nous avons réussi à atteindre la 7e place. J’avais l’impression que nous avions laissé quelques points sur la table.

Alors qu’il pourchassait Ricciardo avec la paire sur du caoutchouc frais, Sainz a réussi à dépasser l’ancien coéquipier Lando Norris dans un mouvement tardif en direction du premier virage, mais le Britannique a reçu un drapeau noir et blanc pour se déplacer deux fois pour défendre. .

Norris a déclaré après la course qu’il n’avait rien voulu dire d’agressif envers le pilote Ferrari, et Sainz a minimisé l’incident entre les deux alors que le duo est reparti indemne.

«De mon côté, c’était une réaction très proche au mouvement de Norris», a-t-il expliqué. «Je pense que je l’ai presque percuté, mais nous avons discuté après la course et tout va bien. Pour être honnête, en noir et blanc, peu importe, je suis bien avec lui.

«En ce qui concerne ce mouvement, évidemment, j’avais un delta de pneus de 15-20 tours à [Norris], ce qui a rendu le dépassement beaucoup plus facile que ce qu’il était à Ricciardo, car Ricciardo, nous avions les mêmes pneus, le même âge de pneu, ce qui signifie que je pense qu’aujourd’hui par rapport à la McLaren, nous étions au moins deux ou trois dixièmes plus rapides par genoux.

«Mais même comme ça, avec l’air sale de ces voitures, je pense qu’il faut être plus d’une seconde plus rapide que la voiture qui précède pour pouvoir même faire un mouvement sur quelqu’un, donc ces trois ou quatre dixièmes ont l’avantage que J’avais le rythme sur Ricciardo n’était pas suffisant pour aller côte à côte avec lui dans le virage 1.

«C’est quelque chose que nous essayons d’améliorer aussi, la vitesse de pointe, et j’espère que nous pourrons être meilleurs plus tard dans l’année.

