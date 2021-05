Carlos Sainz “ étonné ” par la hâte de critiquer Fernando Alonso

Carlos Sainz estime que le niveau de talent global des pilotes de Formule 1 est ignoré par les récentes critiques de Fernando Alonso.

Le double champion du monde est revenu dans la série en 2021 avec Alpine, mais jusqu’à présent, il est encore en train de se remettre sur pied.

Une poussée tardive a permis à Alonso de se frayer un chemin dans les points du GP du Portugal, mais cela s’est produit à la fin d’un week-end où il était confortablement le deuxième meilleur pilote d’Alpine à Esteban Ocon.

Alonso lui-même a identifié les qualifications comme une faiblesse, mais Sainz estime que les critiques en Formule 1 sont toujours inconstantes. Un jour, le discours est négatif, le lendemain, tout va bien, comme ce fut le cas pour Alonso, et on oublie le calibre des pilotes contre lesquels l’Espagnol est en compétition.

«Je suis étonné de la rapidité avec laquelle les gens tirent des conclusions, ils ne se rendent pas compte du niveau de pilote et de voitures et de la compétitivité qu’il y a aujourd’hui en F1, qu’il est difficile de s’adapter rapidement quand on a des pilotes avec autant d’expérience», a déclaré Sainz lors d’un événement organisé par son sponsor Estrella Galicia 0,0.

«Après deux ans sans concourir à ce niveau, il y aura toujours des courses ou des qualifications à souffrir mais on a vu que Fernando les dépassait rapidement et dimanche il a fait une belle course, sans tours de magie, avec du travail, et du coup tout ça. les critiques deviennent de l’admiration, c’est ainsi que notre sport est.

«Un jour, ils vous critiquent et vous êtes génial, donc à chaque fois, je crois moins de critiques et d’évaluations, qui sont basées sur le jour en jour.»

Pour Sainz, les dernières étapes du Grand Prix du Portugal ont été une torture dans la Ferrari alors qu’il s’enfonçait dans le peloton avec ses pneus moyens, terminant finalement en dehors des points en P11.

Alonso a été l’un des pilotes à le dépasser, mais Sainz ne ressent aucun besoin de se venger lors de leur prochaine course à domicile sur le circuit de Barcelone-Catalunya.

«Je préfère être devant et ne pas avoir à le dépasser. Tout le monde a vu que nous souffrions et le peu de résistance que j’ai pu opposer », a-t-il déclaré.

«Je suis content pour Fernando. Il a fait une bonne course et il la mérite. La clé de cette course est que nous n’aurions pas dû revenir en arrière.

Alors qu’Alpine semble se réinsérer dans la ferraille du milieu de terrain avec Ferrari et McLaren, à l’avant, cela reste beaucoup à propos de Mercedes et de Red Bull alors qu’ils se battent pour le titre.

Mais Sainz pense que Hamilton est actuellement la vedette de cette bataille de premier plan, citant la façon dont le Britannique a pu rester proche de Max Verstappen et de son coéquipier Mercedes Valtteri Bottas, en les dépassant tous les deux.

«J’ai été surpris de la facilité avec laquelle Hamilton a dépassé Verstappen et Bottas. Avec la facilité avec laquelle il l’a fait, vous devez aller beaucoup plus vite et faire quelque chose de spécial », a expliqué Sainz.

«Il est à un niveau incroyable avec la Mercedes, qui n’est pas plus rapide que la Red Bull, pour faire les courses qu’il fait. Mon admiration, mon respect, étonné de cette capacité à aller vite dans la course.

