Carlos Sainz évite la “ grosse erreur ” de Felipe Massa chez Ferrari

Rob Smedley pense que Carlos Sainz a pris une décision intelligente en adoptant une approche discrète de la vie avec Ferrari – contrairement à Felipe Massa en 2006.

Massa et Smedley ont formé un partenariat long et fructueux en tant que pilote et ingénieur de course chez Ferrari, le Britannique rejoignant également Williams pour diriger leurs opérations au bord de la piste lorsque le Brésilien y a déménagé en 2014.

Rappelé comme la voix derrière le tristement célèbre message de l’équipe «Fernando est plus rapide que toi» à la radio lors du Grand Prix d’Allemagne 2010, Smedley pense que Massa était trop optimiste lorsqu’il est arrivé chez Ferrari – jetant le gant à son coéquipier Michael Schumacher la dernière saison du septuple champion du monde avec la Scuderia.

Bien qu’il ait remporté deux courses cette année-là, Massa a été devancé à 41 points par Schumacher, qui a ensuite fait le premier de ses deux abandons de F1.

Mais contrairement à Massa, plutôt que d’être optimiste, Sainz a rejoint Charles Leclerc de manière plus prudente et tentera d’avoir un impact via des étapes progressives de performance, tout en s’entendant bien avec son coéquipier comme ils semblent le faire jusqu’à présent. .

«La pire chose que Carlos aurait pu faire… est d’entrer et de faire une déclaration audacieuse selon laquelle vous allez envoyer Charles [Leclerc] dans les mauvaises herbes et vous obtiendrez le statut de numéro un », a déclaré Smedley, maintenant directeur des systèmes de données de F1, sur le podcast F1 Nation.

«Parce que si cela ne fonctionne pas, la pression monte sur vous et cela devient presque insurmontable, la tâche que vous avez en main.

«Si nous revenons au moment où Felipe a commencé comme pilote officiel chez Ferrari, il a commis la grosse erreur. [of saying] qu’il allait entrer et qu’il devait égaler Michael… Michael Schumacher, sept fois champion du monde, le garçon n’est pas en reste!

«Felipe est en quelque sorte entré dedans et dans son esprit, il allait lui égaler et il allait le battre et tout le reste.

«Et cela a commencé à se dérouler dès la première minute. Ce n’est que lorsque nous avons mis la bonne équipe autour de lui qui a en quelque sorte remis les pieds sur terre et dit: “ Vous n’allez pas battre Michael, alors oubliez ça ”.

«’Vous finirez par le faire, mais cela vous prendra beaucoup de temps, nous allons donc commencer à travailler sur une approche vraiment structurée, mettre beaucoup de processus derrière et utiliser votre talent brut pour réellement vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes’ ‘ re en ce que nous allons commencer à faire des progrès ».»

