Carlos Sainz explique la tactique qu’il a utilisée pour retenir Sergio Perez lors du sprint de Sao Paulo

Carlos Sainz a décrit comment il a pu « gérer » ses pneus tendres pour résister à Sergio Perez lors du sprint du Grand Prix de Sao Paulo.

L’Espagnol a pris un excellent départ, sa Ferrari passant de la cinquième à la deuxième place et dépassant même la Red Bull du leader du championnat du monde Max Verstappen.

Verstappen est revenu devant Sainz, mais c’était le seul Red Bull qui l’a fait parce que Perez était coincé derrière la Ferrari pendant la grande majorité des 24 tours.

Sainz a finalement décroché le podium final derrière Valtteri Bottas et Verstappen, ce qui signifie qu’il prendra le départ de la course à Interlagos depuis la 3e place.

Il avait semblé que les pneus tendres du pilote de 26 ans allaient exploser dans les phases finales et il a exprimé ses inquiétudes à plusieurs reprises à la radio de l’équipe.

Mais en fin de compte, c’était un hommage à la gestion des pneus de Sainz qu’il a pu frustrer Perez et obtenir un point de championnat du monde de plus pour lui et son équipe.

« C’était un bon départ, nous étions agressifs et nous avons réussi à faire un bon départ et une bonne gestion du pneu tendre pour arriver à la fin. [of the race] », a déclaré Sainz à Sky Italy.

« J’ai déjà vu dès le début que Max avait trop de rythme. Et les premiers tours en pneus tendres sont très importants pour le gérer. Si vous poussez là, vous n’arriverez probablement pas au tour 24.

« J’ai utilisé les tours lorsque Max m’a dépassé pour gérer un peu les pneus et les utiliser plus tard contre Checo. »

P3 ! Grande course de sprint et l'un des meilleurs départs de l'année. Après les premiers tours, tout était question de gestion des pneus et de zéro erreur. Garder Checo derrière n'a pas été facile, mais nous avons maintenant un point supplémentaire et une belle opportunité pour demain ! – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 13 novembre 2021

Ce qui a également particulièrement plu à Sainz, ce sont ses débuts, car c’est un domaine sur lequel il a beaucoup travaillé.

« Je sais que le départ est quelque chose que je dois encore améliorer et je continue à travailler chaque week-end avec les ingénieurs pour m’améliorer », a-t-il ajouté.

Le sprint a également été une autre indication que le niveau de Sainz chez Ferrari est désormais très proche, voire supérieur, de celui de son coéquipier Charles Leclerc, qui débutera le Grand Prix trois places derrière lui en sixième. Leclerc a utilisé les pneus médium pour le sprint.

« Honnêtement, pour le départ, les pneus tendres étaient certainement un peu meilleurs, mais ensuite, le pneu moyen devrait être celui qui va plus vite », a déclaré Leclerc. «Au lieu de cela, j’ai beaucoup lutté depuis le début.

« Je dois donc travailler et comprendre parce que j’ai eu plus de mal que Carlos, qui a fait une belle course. »

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla