Carlos Sainz fait l’éloge d’une conclusion nette de la bataille pour le titre en piste

Carlos Sainz était ravi que Max Verstappen et Lewis Hamilton aient assuré une bataille nette en piste lors de leur décision de remporter le titre à Abu Dhabi.

Plusieurs collisions sur piste et batailles controversées entre les deux roues plus tôt dans la saison avaient fait craindre que la dernière course de la saison et l’issue du championnat du monde ne soient décidées par un accident.

Les deux pilotes étaient à égalité de points avant Abu Dhabi, mais Verstappen a dominé le classement en raison de plus de victoires en course cette saison-là, et il n’a donc pas eu besoin d’un autre point pour être couronné champion.

Il s’est avéré que ce serait le directeur de course Michael Masi qui a fourni la controverse, mais sur la piste, Sainz était ravi de voir les deux pilotes garder les choses propres.

Il les rejoindrait sur le podium après avoir franchi la ligne P3.

« Je pense en fait que le championnat a eu un bon résultat au vu de toutes les possibilités qui se présentaient dans cette course », a-t-il déclaré, cité par Motorsport.com.

« Je pense, mon opinion personnelle, que c’était une belle bataille à l’avant et ils ont réussi à la garder propre, pas de chute, pas de contact.

« Juste une bonne bataille que ce sport méritait pour cette dernière course et la première chose que j’ai faite a été de féliciter Max et Lewis sur le podium parce que je pense que celui qui gagnait ce week-end le mériterait car ils ont tous les deux conduit incroyablement et ils auraient tous les deux mérité le titre.

« Pour moi, l’important est que rien de sale ou d’étrange ne se soit produit sur la piste aujourd’hui et ils l’ont tous les deux gardé propre. »

Sainz n’a cependant pas soutenu Masi et son interprétation controversée des règles de la voiture de sécurité, après avoir autorisé uniquement les voitures doublées entre Hamilton et Verstappen avant de reprendre la course avec un tour de plus du circuit de Yas Marina.

« C’était certainement une situation très étrange pour moi car je luttais évidemment pour un podium avec Valtteri [Bottas] et quelques AlphaTauris derrière avec un pneu moyen alors que j’étais sur un disque très utilisé », a-t-il expliqué.

«Au début, on m’a dit qu’ils n’allaient pas être autorisés à se déchausser, les gens devant moi. Puis ils ont décidé de se déboucler et certaines personnes se sont débouclées mais il y avait quand même, je pense que c’était une Aston Martin et une McLaren, [Daniel] Ricciardo, entre les deux dirigeants et moi-même.

« Ce que je n’ai jamais eu avant de devoir recommencer la course avec ces deux gars devant moi, l’un se battant pour un P3, donc j’admets que c’était étrange et peut-être quelque chose à regarder parce que c’était très étrange à voir et cela m’a presque coûté mon podium, pour être honnête.