Carlos Sainz fera don du produit de sa journée de karting à La Palma

29/09/2021 à 17h03 CEST

.

Carlos Sainz, double champion du monde des rallyes et triple vainqueur du Dakar, est également un homme d’affaires de premier plan et, entre autres, le propriétaire du Carlos Sainz Karting à Madrid et à Las Rozas. Son entreprise servira pendant une journée à aider les personnes touchées par le volcan La Palma, puisque Sainz a annoncé qu’il reversera le produit d’aujourd’hui mercredi dans son karting à l’île de La Palma, touchée par une éruption qui a forcé l’évacuation de certaines zones en raison du risque élevé.

“Les membres de ‘Carlos Sainz Karting’ ont décidé que la collection d’aujourd’hui ira à l’endroit où tout le monde passe un si mauvais moment, sur l’île de La Palma”, a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur son Instagram et twitter.

Aujourd’hui c’est le jour! Toute la collecte réalisée aujourd’hui chez @CSainz_Karting ira au secours des habitants de La Palma. N’hésitez pas à venir apporter votre contribution ! ?? – #carlossainz pic.twitter.com/llNRdqiuyv – Carlos Sainz (@CSainz_oficial) 29 septembre 2021

De plus, le double champion du monde, exhorte les gens à venir pour que la somme soit plus importante et à collaborer à un « acte de solidarité » avec les Canaries : « C’est pourquoi j’ose vous demander de ne pas hésiter et de venir passer quelques temps amusant, et de cette façon faire un acte de solidarité. Soyez sûr qu’ils le recevront à bras ouverts. Nous enverrons cette aide à tous les habitants de La Palma dès que possible “.