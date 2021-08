Carlos Sainz frustré par un demi-point “immérité”

Carlos Sainz a soutenu la façon dont la journée de course en Belgique a été gérée par la FIA, à l’exception de la décision d’attribuer des demi-points.

La première tentative pour lancer le Grand Prix de Belgique sous la pluie s’est avérée infructueuse, les voitures retournant bientôt aux stands avec la course signalée par un drapeau rouge.

Les espoirs étaient qu’une période plus claire dans le temps émergerait, et les pilotes sont donc revenus sur la piste après une longue journée avec la FIA espérant qu’une course d’une heure pourrait être possible.

Après deux tours, bien qu’il soit revenu à la voie des stands, et avec les tours obligatoires pour un résultat de course maintenant terminés, il a été décidé que le Grand Prix de Belgique ne serait pas redémarré.

Sainz n’a eu aucun problème avec le processus pour prendre cette décision, bien que ce qu’il n’a pas aimé, c’est le fait que la moitié des points ont été attribués.

Classé P10, l’Espagnol a marqué un demi-point, ce qui, selon lui, n’était pas mérité.

“Pour moi aujourd’hui, toutes les décisions prises ont été correctes, les conditions étaient trop difficiles, vous ne pouviez rien voir, vraiment rien”, a-t-il déclaré à Sky Italia.

« Ensuite, quand on fait 300 km/h et qu’on ne voit rien, on ne peut pas rouler comme ça parce qu’on risque trop, on risque un incident très grave sur un circuit où on sait que des incidents majeurs peuvent arriver.

« C’est dommage, je ne pense pas qu’il faille marquer des points dans une course qui n’a pas eu lieu.

« Je ne suis pas content de ce demi-point, parce que je ne le mérite pas. Pour moi, une course qui n’a pas eu lieu ne doit pas marquer de points. Pour moi c’est la seule chose.

« Je suis d’accord que nous avons dû essayer de sortir pour voir comment étaient les conditions, mais pas pour l’intention de prendre les points.

“Départ [the race] pour voir si nous pouvions conduire, nous avons vu que ce n’était pas possible, mais ne pas laisser le règlement donner les points, car pour moi les points de cette manière ne doivent pas être marqués.

La course ne reprendra pas ❌ C’est @Charles_Leclerc P8 et @Carlossainz55 P10. Nous sommes vraiment désolés pour les fans, la sécurité passe toujours en premier 🙌#BelgianGP pic.twitter.com/K70vXXF18U – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 29 août 2021

Le coéquipier de Sainz, Charles Leclerc, a déclaré qu’il n’y avait “absolument aucune visibilité”, et était donc heureux de voir la course arrêtée avant qu’un éventuel incident majeur ne se produise.

Il s’est cependant senti mal pour les fans qui ont tenu bon dans l’espoir de voir des courses.

“Je ressens pour les fans, eux étant [there] déjà dans les tours de parade dans le bus, un immense respect pour eux qui sont restés jusqu’au début de la course, espérons-le, pour que la course commence, mais elle n’a jamais commencé », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Il n’y avait pas de visibilité. A la fin on est tous là pour courir, mais parfois il faut juste accepter qu’aujourd’hui il n’y avait absolument aucune visibilité.

“Et je pense que dans ces cas, il vaut mieux l’arrêter avant que quelque chose de grave ne se produise.”

Heureusement, pendant le délai de pluie de plusieurs heures, il y avait une certaine activité, qu’il s’agisse de messages radio hilarants, de prises d’étranglement ou même de glissades et de glissades.

Quant à Leclerc, il passait le temps à jouer aux échecs avec Sainz.

« J’étais occupé avec Carlos parce que nous jouions aux échecs. J’ai gagné, donc au moins j’ai remporté une victoire aujourd’hui », a-t-il déclaré à Sky Italia.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla