Carlos Sainz heureux que McLaren ait gagné à Monza d’un point de vue «historique»

Carlos Sainz a admis avoir des émotions contradictoires à propos de voir son ancienne équipe McLaren mettre fin à leur sécheresse de victoire de neuf ans à Monza.

D’une part, la victoire de Daniel Ricciardo au Grand Prix d’Italie face à son coéquipier Lando Norris était le pire des scénarios pour Sainz et Ferrari.

Le total maximum de 44 points récoltés par McLaren les place de 13,5 points devant Ferrari dans la course à deux pour la troisième position du championnat des constructeurs.

Mais d’un autre côté, Sainz garde toujours une certaine affection pour ses anciens employeurs, avec qui il a passé deux années heureuses avant de ne pouvoir résister à l’attrait d’un déménagement à la Scuderia pour 2021.

C’était le premier triomphe de McLaren depuis que Jenson Button a remporté le Grand Prix du Brésil 2012, alors que leur précédent doublé avait eu lieu au Canada en 2010.

“McLaren est une équipe que j’admire vraiment”, a déclaré Sainz, cité par Motorsport-total.com. « Je suis vraiment content pour mes anciens ingénieurs et les autres personnes avec qui j’ai travaillé. Je sais à quel point ils ont travaillé dur pour ça.

« Ils ont connu des moments difficiles et c’est bien d’un point de vue historique que McLaren gagne à nouveau.

« Mais malheureusement, ils se battent avec nous pour la troisième place du championnat des constructeurs, et de ce point de vue, c’était bien sûr le pire résultat possible pour nous.

«Mais nous sommes toujours à portée de main. Ils ont saisi leur chance. Félicitations, mais nous allons essayer de nous battre en Russie.

Une @Ferrari ne vieillit jamais ! ?? –@ScuderiaFerrari #carlossainz#essereFerrari pic.twitter.com/zLY87TBPu0 – Carlos Sainz (@Carlossainz55) 17 septembre 2021

Douze mois plus tôt, Sainz était lui-même proche de la victoire de McLaren à Monza, se rapprochant du vainqueur surprise Pierre Gasly dans les phases finales mais incapable de le dépasser.

Parallèlement aux solides performances de qualification de lui et de Norris à cette occasion, il a senti que les rivaux les plus directs actuels de Ferrari seraient à nouveau rapides.

“Ils ont pu aller à ce rythme impressionnant tout le week-end, ils ont été compétitifs dès la première séance d’essais”, a ajouté l’Espagnol. « Nous avions déjà compris qu’ils pouvaient se battre pour le podium.

“Ils étaient encore plus rapides que l’an dernier, quand nous avions également un bon rythme mais pas si bon, et la combinaison de bons départs et de ce bon rythme signifiait qu’ils ont finalement livré un week-end solide. Je ne peux que les féliciter pour cela.

Sainz a cette fois terminé sixième à Monza, à deux places de son coéquipier, Charles Leclerc, qu’il accuse de 6,5 points de retard au classement Pilotes, le duo complétant le top sept.

