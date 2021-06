Carlos Sainz : Il aurait été difficile de réussir sans mon père

Carlos Sainz dit que, sans les conseils de son père, il aurait été “très difficile” d’arriver là où il est.

Depuis qu’il a rejoint la grille en 2015, Sainz a réalisé un énorme travail, pilotant pour deux des plus grandes équipes de McLaren et Ferrari et revendiquant plusieurs podiums, le plus récent étant à Monaco.

Même avant tout cela, son nom de famille était encore célèbre dans le sport automobile en raison du succès en rallye de son père, Carlos Sainz Sr.

Discutant de l’influence de son père sur lui, le pilote Ferrari dit que les choses auraient été beaucoup plus difficiles sans lui.

“Sans ses conseils, sans ses conseils, sans sa façon de me montrer comment devenir non seulement un bon pilote mais un professionnel – un gars qui sait se déplacer dans une équipe, comment poser les questions, de quelle manière demander eux, comment construire avec les défis auxquels nous sommes confrontés en F1 – il aurait été très difficile d’être là où je suis en ce moment », a-t-il déclaré à Sky F1.

« Il a été très dur avec moi-même, je ne vais pas mentir. Il était très exigeant, mais la pression elle-même est venue aussi d’elle-même avec le nom de famille que j’ai.

“Quand j’étais petit, 11 ans, j’allais à toutes ces courses de karting et il y avait toujours ce bavardage sur ‘le fils de Carlos Sainz est là, voyons comment il va, sortez le chronomètre , voyez si mon enfant est plus rapide que Carlos Sainz Jnr’.

“J’ai donc eu cette pression supplémentaire qui m’a rendu un peu plus timide, un peu plus” Je ne sais pas pourquoi tout le monde me regarde “et cela m’a peut-être aussi aidé à me préparer pour la suite de ma carrière.”

La première saison de Sainz avec Ferarri se passe très bien pour lui et l’équipe, avec eux qui combattent McLaren pour la P3 au classement après avoir terminé en P6 en 2020.

L’Espagnol dit que cela ne suffit pas, et que la seule chose qui le sera, ce seront les titres.

“Ferrari n’est pas content de la troisième ou quatrième place chez les constructeurs”, a-t-il ajouté.

“Ferrari veut remporter le championnat du monde le plus tôt possible et notre objectif est de baisser la tête et de continuer à améliorer la voiture pour y arriver le plus tôt possible.”

