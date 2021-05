Carlos Sainz: Il est clair que le cœur de la F1 est toujours en Europe

Carlos Sainz dit que, même si la F1 se mondialise, elle a clairement indiqué aux pilotes que l’Europe est toujours «le cœur» du sport.

Depuis que Liberty a pris la relève, ils ont tenu à diffuser le sport aussi loin que possible dans le monde.

Conformément à cette vision, de nouvelles courses au Vietnam, en Arabie saoudite et à Miami ont toutes été annoncées ces dernières années, avec une troisième en Amérique et une en Afrique susceptibles d’être ajoutées à l’avenir.

En Europe quant à lui, l’Allemagne n’a plus de place permanente sur le calendrier alors qu’un accord n’a pas encore été conclu pour que le Grand Prix d’Espagne se déroule dans le futur.

Néanmoins, Sainz dit que cela ne signifie pas que la F1 s’éloigne de l’Europe et que le sport a promis aux pilotes que le continent reste le «cœur» des choses.

“Je pense que vous devez séparer les choses, vous devez séparer le GP chez vous et quelle est l’intention de la F1 de concourir à l’étranger”, a-t-il déclaré. mundodeportivo.com.

«La F1 nous a fait comprendre aux pilotes que le cœur de la F1 est toujours en Europe, il est toujours sur les circuits de la vieille école, dans des endroits comme Spa, Barcelone, Silverstone. Ils nous ont fait savoir très clairement que vous vouliez continuer à être là.

«Les raisons pour lesquelles le GP d’Espagne ne peut pas parvenir à un accord particulier avec la F1 pour rester dans le calendrier sont des questions distinctes.

«Il est clair pour moi, et les patrons m’ont dit clairement, que le cœur de la F1 est en Europe et qu’une grande partie des courses continueront d’être en Europe.

Si la course à domicile de Sainz ne fait pas partie du calendrier, de nombreux fans seront heureux car, avec des difficultés à doubler là-bas, le GP est devenu l’un des moins populaires.

Cependant, dans la perspective de l’édition de cette année, il est convaincu que les changements de mise en page peuvent la rendre plus divertissante.

«Il y a des changements dans le circuit, comme le virage 10, qui peuvent changer tout ce que nous avons vu dans le passé», Ferrari pilote ajouté.

«Vendredi, nous devrons tirer de nouvelles conclusions, bien analyser les données sur la façon dont le circuit a changé et comment la dégradation a pu changer.

«À partir de là, voyez quel genre de course nous attend. Je n’exclurais toujours pas une course avec plus d’un arrêt, et avec quelques dépassements, comme nous l’avons vu les années précédentes. Ces deux dernières années, il y a eu plus de dépassements.

«Ce peut être un grand prix intéressant dont nous pouvons tous profiter à la fois de chez nous et sur le circuit.»

