Carlos Sainz: Je peux être très proche de Charles Leclerc

Carlos Sainz estime que sa bataille avec son coéquipier Charles Leclerc pourrait être «très proche», mais sait qu’il doit s’adapter rapidement à sa nouvelle voiture.

Sainz est arrivé chez Ferrari pour rejoindre Leclerc, qui entame sa troisième saison avec la Scuderia, et avec une période d’essai réduite pour s’habituer à sa nouvelle voiture, beaucoup prédisent que l’Espagnol sera deuxième derrière Leclerc.

Mais l’ancien pilote McLaren estime que, s’il passe un bon week-end d’ouverture à Bahreïn, il pourrait vraiment se battre contre son coéquipier monégasque.

Au cours de leur bataille, Sainz a déclaré à Sky Italy: «Je ne sais pas. Peut-être que j’irai sur la piste et je découvrirai que je me sens bien avec la voiture et que je peux pousser autant que je veux, et que je peux être très proche de Charles.

«Mais bien sûr, je suis nouveau et je n’ai que trois jours d’expérience avec la voiture. Si j’étais encore chez McLaren avec un nouveau coéquipier avec seulement trois jours d’expérience avec la voiture, je serais sûr de le battre, car je connaissais la voiture et comment aller vite avec cette voiture.

« Bien sûr, maintenant je suis dans une nouvelle voiture, avec seulement trois jours d’expérience, donc je n’ai pas encore complètement appris comment fonctionne la voiture. »

Première séance d’essais libres de la saison à partir de maintenant 🤩 @ Charles_Leclerc @ Carlossainz55 # essereFerrari🔴 # BahrainGP🇧🇭 pic.twitter.com/KVxoW9TPcf – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 26 mars 2021

Les nouveaux abonnés à F1 TV Pro peuvent regarder le Grand Prix de Bahreïn gratuitement avec un essai de sept jours. Inscrivez-vous ici! Veuillez vérifier si F1 TV Pro est disponible dans votre pays.

Si les compétitions intra-équipes sont toujours intéressantes, les deux pilotes soulignent depuis la fin de la saison dernière que le succès de l’équipe Ferrari est ce qui compte le plus.

Après une année 2020 difficile qui a vu la Scuderia tomber en P6 – sa pire saison depuis 1980 – ils voudront désespérément montrer qu’ils sont en meilleure position par rapport à l’année dernière, et Leclerc le sent.

Lorsqu’on lui a demandé s’ils se sont améliorés, il a répondu: «Bien sûr. Nous ressentons la responsabilité, nous l’avons toujours. Lorsque vous travaillez chez Ferrari, vous devez gagner. Donc, bien sûr, nous voulons montrer que nous nous sommes améliorés par rapport à la saison dernière, mais nous devons aussi être réalistes.

«La dernière année a été vraiment difficile, cette année nous pensons avoir fait quelques pas en avant, mais nous le découvrirons samedi lors des qualifications quand toutes les voitures pousseront autant qu’elles le pourront.

«Bien sûr, nous avons travaillé dur et nous sommes motivés, alors [it’s] à quel point nous nous sommes améliorés par rapport aux autres équipes, nous ne le savons pas encore. »

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.