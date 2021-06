Carlos Sainz Jr. estime que les résultats du GP de France seront similaires à ceux de Barcelone

18/06/2021 à 11h30 CEST

La Formule 1 c’est devenu une compétition dynamique lors des deux derniers grands prix. L’absence de leurs leaders en tête de course a permis aux équipes de répartir les points et, surtout, qu’il y a eu un grand combat pour voir qui prendrait le pouvoir.

Cette situation a fait que la classification et les esprits des pilotes ont énormément changé. Cependant, Carlos Sainz Jr. pense que la dynamique d’avant Monaco et Bakou va se reproduire. Leurs raisons sont de taille, car les deux circuits sont urbains et le facteur hasard est généralement assez important. Cependant, dans le cas du GP de France, la situation est différente car il s’agit à nouveau de pistes régulières créées exprès pour célébrer une course.

Cela signifie qu’il est nécessaire de reprendre la dynamique précédente selon le pilote madrilène, qui semble déterminé à conquérir les plus hautes positions sur la grille dans une course qui sera clairement vibrante. Reste à savoir qui sera celui qui remportera la Pole Position et quels seront les résultats d’un Grand Prix qui il semble qu’il va pleuvoir.