Carlos Sainz justifie déjà la décision Vettel de Ferrari

À peine deux courses en 2021, la décision de Ferrari de remplacer Sebastian Vettel par Carlos Sainz est déjà justifiée.

Lorsqu’il a été annoncé que l’équipe italienne ne renouvellerait pas le contrat de Vettel lorsqu’il expirait à la fin de la saison 2020, il est juste de dire que la réaction n’a pas été particulièrement positive.

Se débarrasser d’un pilote qui s’était battu pour l’équipe pendant cinq ans sans aucun préavis ni explication a laissé un goût amer dans la bouche de beaucoup, et cela est devenu de plus en plus le cas tout au long de sa dernière saison.

Cependant, alors que Ferrari peut-être pas bien géré les choses ou traité Vettel équitablement, Sainz est déjà en train de remplacer l’Allemand par lui.

P11 à P5! La première fois sur le mouillé a été délicate, j’ai risqué au départ, j’ai gagné 4 places et j’ai poussé pour trouver les limites avec un très bon rythme! Aussi rapide sur le sec, donc je suis content. Encore en train de s’améliorer, mais nous sommes dans la bonne direction. Bon double de points pour l’équipe!

👉https: //t.co/Ldr0XiVN2P pic.twitter.com/NU9EPluUUu – Carlos Sainz (@ Carlossainz55) 18 avril 2021

Huit pilotes passent leur première saison avec leurs équipes cette année, et ce qu’ils ont fait jusqu’à présent a montré à quel point il est difficile de se familiariser avec une nouvelle voiture.

Les rookies – Mick Schumacher, Nikita Mazepin et Yuki Tsunoda – ont tous commis des erreurs et se sont écrasés, les deux derniers le faisant déjà plus d’une fois.

Les chefs les plus expérimentés ont également eu du mal dans de nouveaux environnements, avec Vettel, Fernando Alonso et Daniel Ricciardo ont tous été battus par des coéquipiers dont ils étaient largement censés prendre le dessus et Sergio Perez a une terrible deuxième course.

Cependant, Sainz, en comparaison, a l’air tout à fait à l’aise en rouge.

Certes, les choses n’ont pas été parfaites. À Imola en particulier, il a parfois eu du mal, tombant pour faire la Q3 et passant une grande partie de la première moitié de la course dans le gravier. Cela étant, il a toujours été extrêmement impressionnant.

Lors de ses deux premières courses, il a terminé confortablement dans le top 10 des deux et occupe actuellement une jolie position P6 au classement avec 14 points.

Il ne serait pas tout à fait juste pour Vettel de comparer ses résultats 2020 à ceux de Sainz cette année car il était dans une voiture bien pire, mais nous pouvons voir comment les deux se sont comparés aux autres Ferrari de Charles Leclerc, et cela reflète bien aussi Sainz car l’Espagnol semble déjà plus proche du Monégasque que Vettel ne l’a jamais été la saison dernière.

Alors que Leclerc a confortablement eu l’avantage en qualifications, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’il est l’un des meilleurs qualifiés sur la grille et que Sainz a lui-même admis qu’il était meilleur le dimanche, il y a eu peu de choix entre les deux dans les courses.

A Bahreïn, Sainz n’a terminé que deux places et huit secondes derrière son coéquipier. De plus, au fur et à mesure que la course avançait et qu’il devenait plus à l’aise dans sa voiture, il était en fait la Ferrari la plus rapide et avait également un meilleur rythme que les McLaren.

Son résultat au deuxième tour était encore meilleur. Non seulement il s’est classé parmi les cinq premiers, mais il a également terminé juste une seconde derrière Leclerc et aurait bien pu le dépasser si le joueur de 23 ans n’avait pas de DRS pour se défendre.

À Bahreïn et à Imola, il est devenu beaucoup plus rapide et beaucoup plus à l’aise car il a accumulé plus de tours à son actif, faisant preuve de maturité pour jouer initialement en toute sécurité et montrant qu’il apprend très vite.

Gardant cela à l’esprit, il est difficile de ne pas penser qu’il ne s’améliorera pas considérablement au fil de la saison, ce qui est une pensée passionnante.

Classement des constructeurs après R2: Mercedes tient toujours la tête sur Red Bull 😳 McLaren v Ferrari se réchauffe très bien 🔥 # ImolaGP 🇮🇹 # F1 pic.twitter.com/COJ3LxbCK4 – Planète F1 (@ Planet_F1) 19 avril 2021

Grâce à ses 14 points, ils ont suivi McLaren et se sont éloignés du reste du milieu de terrain dans le championnat des constructeurs. Sans eux, l’écart avec l’équipe britannique serait déjà considérable.

Pour une raison quelconque, Vettel n’a pas toujours pu fournir des résultats aussi solides, et à en juger par le fait que, bien qu’il ait beaucoup souffert de malchance, il n’a pas particulièrement bien conduit avec sa nouvelle équipe et la Ferrari de cette année – à part avoir un bien meilleur moteur – n’est pas radicalement différent de celui qu’il a tant lutté à conduire l’année dernière, cela aurait probablement été le cas à nouveau s’il était resté.

Compte tenu de cela, il n’est pas exagéré de dire qu’en choisissant de le remplacer par Sainz, Mattia Binotto et ses coéquipiers ont sauvé leurs chances de revenir dans le top trois du classement cette saison, même s’ils auraient pu s’y prendre beaucoup plus. mode digne.

Lorsque l’Espagnol a été signé, il y avait des doutes qu’il pourrait remplir les chaussures d’un quadruple champion du monde; il y avait des doutes sur le fait qu’il serait autre chose que le second violon de Leclerc dès le départ. S’il continue à jouer comme il l’a fait dans les deux premiers tours, il les bannira bientôt tous.

Finley Crebolder

Suivez-nous sur Twitter @ Planet_F1 et aimez notre page Facebook.