Carlos Sainz: L’avenir de la Formule 1 est entre de bonnes mains avec de jeunes talents

Carlos Sainz pense que l’avenir de la Formule 1 est entre de bonnes mains, avec la qualité des jeunes talents de pilote sur la grille montrant qu’ils peuvent le mélanger avec les meilleurs.

A 26 ans, Sainz était le pilote le plus âgé du podium à Monaco ce week-end après la victoire de Max Verstappen, aux côtés du Néerlandais et de Lando Norris sur la tribune.

Ayant vécu la vie en tant que coéquipier des deux pilotes, et partageant actuellement le garage avec un autre talent prodigieux de Charles Leclerc, Sainz a une expérience de première main de la solidité de l’avenir de la Formule 1.

Les trois pilotes étaient en bonne forme lors de la conférence de presse d’après-course après s’être aspergés de champagne après leur performance à Monte Carlo, avec des pensées qui commencent à tourbillonner sur le fait de savoir si nous commençons ou non à voir un changement de garde dans le sport – car certains jeunes pilotes ont pris le dessus sur leurs coéquipiers plus expérimentés jusqu’à présent cette saison.

Lorsque le point de leur podium étant l’un des plus jeunes de l’histoire de la Formule 1 a été soulevé par un journaliste, bien que pas tout à fait le plus jeune, Sainz n’a pas tardé à répondre sur la question de savoir si les trois podiums faisaient ou non partie de la F1. changement de génération.

Max Verstappen: Carlos, vous l’avez ruiné mec. Tu es trop vieux.

Sainz: Merci, merci, Max. Je savais que tu allais le dire. Je savais que ça allait arriver. On en parlait il y a exactement 10 minutes!

MV: Lando…

CS: Je peux commencer parce que j’ai été coéquipier avec vous deux…

Lando Norris: Les personnes âgées d’abord….

CS:… et je peux vous dire que ces deux gars à ma gauche sont assez décents au volant d’une voiture de Formule 1.

MV: Pas une voiture de route?

CS: Un peu jeunes et inexpérimentés parfois mais ils sont définitivement très, très rapides. Je pense que la Formule 1 est entre de bonnes mains pour l’avenir. Je pense que le niveau des pilotes cette année en général est super élevé. Quand vous voyez les tours de qualification, quand vous entrez en F1 Live et que vous vérifiez les tours de qualification de tout le monde et que vous voyez non seulement les jeunes pilotes mais aussi des gens comme Lewis, etc., c’est juste un niveau incroyable et je suis heureux de partager cela. grille avec tant de gens talentueux, et me comparer à eux et voir comment vous pouvez faire parce que cela vous pousse comme aucun autre, et c’est bien en tant que coureur de se sentir poussé et d’avoir besoin de toujours continuer à trouver de nouvelles limites.

