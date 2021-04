Carlos Sainz: Lewis Hamilton manquait de rivaux, mais toujours parmi les meilleurs

Carlos Sainz a déclaré que si Lewis Hamilton a «manqué de compétition» certaines saisons, il a toujours toutes les qualités qu’un pilote de Formule 1 voudrait avoir.

Au Grand Prix de Bahreïn 2021, Hamilton a poursuivi sa série de victoires au moins une course par saison depuis son arrivée en Formule 1 en 2007.

Il détient également le record du plus grand nombre de victoires en Formule 1, de la plupart des pole positions en Formule 1 et compte sept championnats du monde à son actif, le plaçant en tête de la liste des vainqueurs de tous les temps aux côtés de Michael Schumacher.

Mais malgré toutes les distinctions et le succès continu, Hamilton se retrouve souvent comme le principal sujet de discussion dans le débat entre la voiture et le conducteur et l’argument quant à savoir s’il quittera le sport comme son plus grand pilote de tous les temps sera débattu pour l’éternité.

Le nouveau pilote Ferrari, Sainz, a été invité à donner son avis sur Hamilton après avoir tenu à l’écart Max Verstappen de Red Bull, le favori pour gagner à Bahreïn, avec ce qui était la deuxième voiture la plus forte sur la grille lors de la course d’ouverture.

«Il a toutes les qualités qu’un pilote aimerait avoir», a déclaré Sainz dans une interview accordée au Corriere della Sera.

«Il n’a pas de faiblesses, je vois ça sur la piste. Peut-être qu’il a manqué de compétition certaines saisons, il a dû battre un ou deux adversaires au maximum.

«Mais si nous mettions tout le monde dans la même voiture, Lewis serait parmi les meilleurs. Presque certainement le meilleur.

Si Sainz est un admirateur du talent de Hamilton malgré le manque de rivaux à ses yeux, il a aussi beaucoup de respect pour son nouveau coéquipier Ferrari, Charles Leclerc.

Interrogé sur ce qui rend Leclerc si spécial, il a répondu: «Son histoire. Il a perdu un ami, Jules Bianchi, puis son père. Il est devenu encore plus fort en surmontant d’énormes drames.

«C’est pourquoi je l’admire tant. J’ai suivi toute sa carrière.

Sainz et Leclerc forment le plus jeune alignement de pilotes de Ferrari en Formule 1, mais l’Espagnol a rappelé à tout le monde que lui et Leclerc avaient la qualité pour ramener la Scuderia au sommet de l’ordre hiérarchique.

“Certaines personnes pensent que nous sommes trop jeunes pour Ferrari, mais j’ai 26 ans et je suis à ma septième saison en F1”, a-t-il déclaré.

«J’ai les compétences nécessaires pour aider cette équipe à retrouver les positions gagnantes. La valeur de Charles est déjà connue, il l’a prouvé.

«Nous poussons fort à Maranello, nous sommes toujours dans le simulateur, avec des ingénieurs et des mécaniciens. Deux jeunes pilotes apportent une grande énergie. Nous sommes ravis et nous voulons gagner. »

