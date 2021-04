Carlos Sainz “ manque ” de sensations de freinage sur le mouillé

Perdant environ 10 secondes à cause de ses erreurs, Carlos Sainz dit qu’il a raté une occasion de marquer son premier podium avec Ferrari à Imola.

Parti de la 11e place du Grand Prix d’Émilie-Romagne dimanche sur la grille, Sainz était l’un des nombreux pilotes à sortir de la piste dans des conditions difficiles.

En séchant, il s’est senti plus à l’aise dans la voiture et a pris la cinquième place lorsque la course a été signalée au drapeau rouge pour l’accident de George Russell et Valtteri Bottas.

Avec Sergio Perez rejoignant la liste des pilotes partant, Sainz a été promu P4 et, avec Lando Norris sur les pneus tendres, il a brièvement semblé que Ferrari pourrait être en piste pour un double podium.

Les pneus de Norris, cependant, n’ont pas lâché prise avec le pilote McLaren prenant la troisième place tandis que le drapeau rouge a permis à Lewis Hamilton de se dégager et de passer de P9 à P2.

Au final, aucun des pilotes Ferrari n’est monté sur le podium, Charles Leclerc terminant quatrième et Sainz P5.

À 2,4 secondes du rythme, l’Espagnol s’est retrouvé à regretter ses sorties hors-piste qui, selon lui, lui ont coûté 10 secondes.

«Étant donné que ce n’est que ma deuxième course, la première fois sur le mouillé, que je suis parti onzième et que j’ai terminé cinquième, tout compte fait, c’est un bon résultat pour moi», a-t-il déclaré à Sky Italia, «c’est sûr.

«Mais vous savez déjà que je veux plus, et aujourd’hui nous étions très près du podium. J’ai vu que c’était proche, j’étais là, à deux ou trois secondes du podium et je sais combien de temps j’ai perdu dans le gravier.

«J’essayais la sensation au freinage, c’est ce qui me manquait. Dans les virages, j’ai senti l’adhérence et j’ai aimé ça, mais le freinage me manquait beaucoup.

«J’ai fait cette erreur, où j’ai perdu dix secondes, quelque chose comme ça, mais ensuite j’ai été plus rapide et j’ai récupéré très vite. Et puis sur le sec, j’étais très rapide aussi, mais nous manquons encore un peu de vitesse.

Il a ajouté: «J’ai également appris de nombreuses leçons et de bons sentiments. Parce qu’être si rapide lors de ma première fois sur le mouillé et risquer autant que je l’ai fait au départ en dépassant de nombreuses voitures sont de bons signes.

Deux courses en cette saison et Ferrari est quatrième du championnat des constructeurs, sept points derrière McLaren, tandis que Sainz est P6 au classement des pilotes.

Rapports supplémentaires de Luca Brambilla

