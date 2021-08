Carlos Sainz manque toujours de “cohérence” avec Ferrari

Bien qu’il ait doublé son nombre de podiums en F1 au cours de la première moitié de cette saison, Carlos Sainz ne pense pas avoir atteint un sommet de cohérence avec Ferrari.

L’Espagnol a rejoint la Scuderia l’hiver dernier et a réussi son déménagement – ​​sans doute plus, livre pour livre, que tout autre pilote ayant changé d’équipe pour 2021.

En effet, Sainz devance de trois points son coéquipier Charles Leclerc au classement du Championnat du monde des pilotes et a terminé deux fois parmi les trois premiers – aux Grands Prix de Monaco et de Hongrie.

Malheureusement, le joueur de 26 ans n’a pas pu monter sur la tribune elle-même pour deux de ses quatre podiums en F1, les commissaires sportifs étant par la suite intervenus pour pénaliser ses rivaux à Brésil 2019 et Hongrie 2021.

Mais tout en étant naturellement satisfait du début de sa vie chez Ferrari, Sainz pense qu’il y a une nette amélioration à venir – ce qui entraînerait sûrement plus de visites sur le podium.

“Ferrari a été un nouveau départ pour moi avec beaucoup de points d’interrogation”, a déclaré Sainz lors d’une interview avec Auto Motor und Sport.

« Je savais que j’étais face à l’un des pilotes les plus rapides, sinon le plus rapide. L’objectif de chaque pilote est d’être le meilleur sur le terrain. Vous ne voulez pas seulement battre votre coéquipier.

« Et dans une voiture que Charles connaît bien, et dans une équipe où il est bien intégré. On se demande comment on va s’intégrer.

«Je peux dire qu’après six mois, je suis satisfait de la façon dont j’ai fait face à la tâche. La vitesse était là depuis le début.

«Mais je dois encore travailler régulièrement pour tout faire correctement pendant tout un week-end.

« Je n’ai toujours pas l’impression de conduire régulièrement comme en 2019 et 2020. Il y a encore quelques points que je dois améliorer. Mais quand les choses tournent mal pour moi, Charles est là et vice versa.

« Nous sommes très proches et nous nous poussons les uns les autres pour de meilleurs temps au tour dès les premiers essais. Je sais à quel point Charles est fort. Cela a amélioré mon propre niveau parce que je veux le battre.

Travaillant bien ensemble en tandem, tout comme Sainz et Lando Norris l’ont fait chez McLaren au cours des deux dernières années, Ferrari a considérablement amélioré sa fortune cette saison et est en passe de transformer la triste finition P6 de 2020 en P3 ou, au pire, P4.

Sainz dit que sa bonne relation sur et hors piste avec Leclerc s’est produite naturellement et ne s’est pas sentie «forcée» de faciliter son intégration dans l’équipe.

“Cela n’a rien à voir avec une stratégie”, a-t-il déclaré. « J’aborde une équipe ouvertement, sans préjugés ni animosités. Il est important d’apprécier le travail.

« Charles est un bon gars. Vous pouvez avoir de bonnes conversations avec lui et faire du sport ou jouer aux échecs ensemble. Il n’est pas seulement rapide, il montre aussi beaucoup de respect. C’est facile de bien s’entendre avec lui.

« Si j’aime ça, ma performance est meilleure. Pourquoi devrais-je jouer avec mon coéquipier ? Cela ne me fait aucun bien. Cela fonctionne mieux si vous pouvez rire ensemble et plaisanter sur les bons et les mauvais tours en qualifications.

« Si nous travaillons tous les deux dans le même sens, l’ambiance dans l’équipe est meilleure et nous progressons plus rapidement.