Carlos Sainz marque l’attribution de points “un non-sens absolu”

Carlos Sainz a réaffirmé son mécontentement face aux demi-points attribués au top 10 du Grand Prix de Belgique.

Le Grand Prix de Belgique a suscité beaucoup de controverse, avec un résultat de course décidé à partir d’un Grand Prix qui ne comportait aucune course.

Avec la forte pluie persistante qui empêchait une fenêtre de s’ouvrir pour démarrer la course en toute sécurité, les voitures se sont aventurées derrière la voiture de sécurité pour effectuer les quelques tours obligatoires pour qu’un classement soit créé.

De là, il était de retour aux stands lorsque les drapeaux rouges sont revenus, la confirmation étant arrivée peu de temps après que la course ne reprendrait pas.

Une cérémonie de podium a encore eu lieu pour les trois premiers, et des demi-points ont été attribués à P1 à P10.

Classé P10, cela signifiait que Sainz marquait un demi-point, pas qu’il était content de le recevoir.

“Si [the start] a été fait juste avec l’intention d’attribuer des points, alors je pense que c’est un non-sens absolu », a-t-il déclaré aux journalistes à Spa-Francorchamps.

« Je ne pense pas que nous devrions faire des tours juste pour modifier le résultat final d’une course.

« Si cela a été fait avec l’intention de courir et de redémarrer la course, alors oui, ce qui m’amène au point suivant, à quelle distance de la course vous appelez cela une course ?

“S’il n’y avait en fait pas de tours de course, pas de compétition, pourquoi des points devraient-ils être donnés et un résultat donné, parce qu’il n’y avait fondamentalement pas de course, je n’ai pas couru, donc je ne méritais pas le demi-point que j’ai obtenu, alors Je ne sais pas pourquoi je l’ai eu.

La course ne reprendra pas ❌ C’est @Charles_Leclerc P8 et @Carlossainz55 P10. Nous sommes vraiment désolés pour les fans, la sécurité passe toujours en premier 🙌#BelgianGP pic.twitter.com/K70vXXF18U – Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) 29 août 2021

Le vainqueur de la course, Max Verstappen, pensait qu’il y avait une opportunité de lancer la course, c’est-à-dire au départ initialement prévu.

Mais aux prises avec les embruns et la brume depuis le retour en 11e position, Sainz a promis qu’il aurait été impossible de commencer la course comme prévu.

« De P11, il n’y a eu, à aucun moment de la journée, je l’ai vu prêt à prendre le départ », a-t-il confirmé.

“Croyez-moi, s’il y avait eu la plus petite des fenêtres, j’aurais été le premier à la radio à leur dire de démarrer.”